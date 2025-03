Günstiger und besser als ChatGPT und Deepseek? Baidu stellt zwei neue KI-Modelle vor

Baidu ist vordergründig für seine Suchmaschine bekannt. 2023 hatte das Unternehmen aus China aber erstmals einen Vorstoß in die KI-Branche gewagt. Obwohl Baidu damit KI-Größen wie Deepseek um Jahre voraus war, konnten die bisherigen Lösungen nicht überzeugen. Das soll sich jetzt ändern.

Ernie und X1: Was Baidus neue KI-Modelle können

Wie Reuters berichtet, hat Baidu gleich zwei neue KI-Modelle vorgestellt. Das Basismodell hat den Namen Ernie 4.5, während das Reasoning-Modell die Bezeichnung Ernie X1 trägt. Gerade letzteres Modell soll Baidu dabei helfen, zu der Konkurrenz von Deepseek und OpenAI aufzuschließen. So heißt es von dem chinesischen Unternehmen: „Ernie X1 liefert eine Performance auf Augenhöhe von Deepseek R1 und kostet nur die Hälfte“.

Über Ernie 4.5 sagt Baidu, dass es ein „exzellentes multimodales Verständnis“ aufweist. Das chinesische Unternehmen fügt hinzu: „Es hat fortgeschrittenere Sprachfertigkeiten und auch sein Verständnis sowie Generierung, Logik und Gedächtnisfertigkeiten wurden umfassend verbessert.“ Ferner soll Ernie 4.5 einen hohen EQ (Emotional Quotient) besitzen und dadurch auch Memes und Cartoons verstehen.

Baidu untermauert die Behauptungen auf X mit Benchmark-Ergebnissen. Wie bei allen Benchmark-Tests, die von den Entwickler:innen selbst durchgeführt wurden, sollten diese aber auch mit Vorsicht genossen werden. Gegen GPT-4o gewinnt Ernie 4.5 laut Baidu in sechs von insgesamt sieben Benchmarks – darunter CCBench, MMMU und MVBench. Und auch im Vergleich mit Deepseek V3 soll die KI in vielen Benchmarks überlegen sein.

Laut Baidu können beide Modelle kostenlos über den sogenannten Ernie Bot ausprobiert werden. Der Chatbot versteht zwar Englisch, doch die gesamte Oberfläche ist auf Chinesisch gehalten. Zudem müssen sich User:innen einen Baidu-Account erstellen, um Antworten der KI sehen zu können. Entwickler:innen können über die API von Baidu auf die neuen KI-Modelle zugreifen. Der Zugang kostet 0,55 US-Dollar für eine Million Input-Tokens und 2,2 Dollar für dieselbe Anzahl an Output-Tokens. Künftig will Baidu die KI-Modelle auch in seine Suchmaschine integrieren.

