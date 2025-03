Bakterien im Darm: Warum weniger Vielfalt im Mikrobiom krank machen kann

Im Keller des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung (HZI) in Braunschweig schlummert ein eher unappetitlicher Schatz: Tausende Stuhlproben lagern dort in Kühlschränken, tiefgekühlt bei − 80 Grad Celsius. In jeder Probe stecken Viren, Pilze, Archaeen – und Milliarden Bakterien, davon Hunderte verschiedene Arten. „Wir haben es im Darm mit einem komplexen Ökosystem zu tun, ähnlich wie im Wald“, sagt die HZI-Forscherin Lisa Osbelt-Block. Fehlten wichtige Protagonisten, gerate es aus dem Gleichgewicht, und das könne sogar krank machen. Das Ziel des Teams: gestörte Darmmikrobiome mit Bakterien-Cocktails, die vor gefährlichen Krankenhauskeimen schützen, aufforsten.