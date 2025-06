Bald auf dem Google-Friedhof: Instant Apps werden endgültig eingestellt – was das für euch bedeutet

Google optimiert den Play Store für Android-Geräte immer weiter. Im Fokus steht dabei oftmals, wie schnell die gewünschten Apps auf Smartphones und Tablets landen. So soll Android 16 etwa eine Neuerung mit sich bringen, durch die sich Android-Apps blitzschnell herunterladen lassen. Doch tatsächlich ist Google schon seit vielen Jahren bemüht, die Warterei für Android-Nutzer:innen zu reduzieren. Aus diesem Grund hat das Unternehmen 2017 die sogenannten Instant Apps eingeführt.

Anzeige Anzeige

Instant Apps vor dem Aus: Warum Google die Funktion einstellt

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Dabei handelt es sich im Grunde um kleinere Versionen einer Android-App, die sofort heruntergeladen und genutzt werden können. Zur Einführung präsentierte Google etwa in einem Clip, wie Nutzer:innen das Casual-Game Clash Royale direkt aus dem Play Store heraus starten und eine Runde zocken konnten. Im Vergleich dazu dauerte der eigentliche Download der gesamten App bedeutend länger. Mit der Testversion konntet ihr schnell herausfinden, ob euch ein Spiel gefällt und ihr die komplette App herunterladen wollt.

Aber auch Websites konnten Instant-Versionen ihrer Apps bereitstellen. Surft ein Android-Gerät ihre URL an, wird statt der Mobile-Ansicht die sparsame App-Variante heruntergeladen und gestartet. Dadurch erhalten User:innen ohne einen zusätzlichen Besuch im Play Store und zusätzlichen App-Download eine optimierte Ansicht der entsprechenden Seite.

Anzeige Anzeige

Wie The Verge berichtet, ist die Zeit der Instant Apps aber fast abgelaufen. Zunächst hatte ein App-Entwickler einen Hinweis in Android Studio entdeckt, dass der Support von Instant Apps im Dezember 2025 eingestellt wird. Wenig später bestätigte Google die Meldung. Nach Support-Ende werden alle Instant-Apps nicht länger funktionieren. In Android Studio, der Entwicklungsumgebung für das Betriebssystem, wird zudem das Tool zur Erstellung der Anwendungen entfernt.

Als Begründung sagte eine Sprecherin des Unternehmens, dass Instant Apps immer seltener geworden sind und auch noch kaum von Android-Entwickler:innen neu erstellt werden. Auch Clash Royale bietet mittlerweile nur noch die richtige Download-Version. Durch das Aus von Instant Apps soll Google mehr Ressourcen für die Tools bekommen, die auch tatsächlich von Entwickler:innen von Android-Anwendungen genutzt werden.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Die lustigsten Google-Rezensionen

9 Bilder ansehen Die lustigsten Google-Rezensionen Quelle: BlueberryPie/Shutterstock

Mehr zu diesem Thema