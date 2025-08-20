Anzeige Sponsored Post
Balkonkraftwerke mit 2.000 Wp: So einfach gelingt der Einstieg in die eigene Stromproduktion

Es ist gar nicht so teuer, Teil der Energiewende zu werden. Denn von Kleines Kraftwerk gibt es jetzt, exklusiv für t3n-Leser, ein Top-Balkonkraftwerk für 1.399 Euro, das dich nicht nur unabhängiger macht, sondern auch noch total stylisch aussieht.

2 Min.
Balkonkraftwerke mit 2.000 Wp: So einfach gelingt der Einstieg in die eigene Stromproduktion
Das XL-Quattro von Kleines Kraftwerk ist ein Balkonkraftwerk mit vier Solarpanels & Stromspeicher für zuhause (Bild: Anker/Kleines Kraftwerk)

Dass Balkonkraftwerke in Deutschland voll im Trend liegen und dass man mit ihnen seine Stromrechnung deutlich senken kann, wird jeder wissen. Was hält aber dich davon ab, dein eigenes Balkonkraftwerk auf einem Garagendach, der Fassade oder eben dem Balkon zu installieren? Die Kosten? Dann haben wir gute Neuigkeiten: Kleines Kraftwerk bietet allen t3n-Lesern ein Top-Balkonkraftwerk mit 2000 Wp für nur 1.399 Euro an.

Das Balkonkraftwerk-Set XL Quattro richtet sich an alle, die mehr wollen als nur ein simples Stecker-Solargerät

Deutschland rüstet auf: Laut Bundesnetzagentur sind über eine Million Balkonkraftwerke registriert – Tendenz steigend. Kein Wunder: Die Mini-Kraftwerke senken Stromkosten, reduzieren CO₂ und sehen mittlerweile auch richtig gut aus. Kleines Kraftwerk liefert den Beweis: Das XL Quattro-Komplettset kommt mit stylischen, bifazialen Full-Black-Modulen, die Sonnenlicht von beiden Seiten nutzen – und dabei auch optisch glänzen.

Du spielst schon länger mit dem Gedanken, dir ein Balkonkraftwerk zuzulegen? Dann ist jetzt der Moment: Exklusiv für t3n-Leser gibt’s das mehrfach ausgezeichnete Set für nur 1.399Euro – 200Euro günstiger!

Maximaler Ertrag, clevere Technik: Das XL Quattro-Set

Mit der Solarbank 3 E2700 Pro von Anker bringt das XL Quattro-Set alles mit, was du für deine eigene Energiewende brauchst: Vier bifaziale 500-Wp-Module liefern bis zu 2.500 Wp Leistung – dank TopCon-Technologie sogar 38 Prozent mehr Ertrag als herkömmliche Modelle. 

Das weltweit erste 3600W KI-optimierte Balkonkraftwerk mit Speicher. (Bild: Anker/Kleines Kraftwerk)

Die Solarbank von Anker ist Speicher, Wechselrichter und Notstromlösung in einem. Sie speichert Sonnenstrom und gibt ihn bei Bedarf ab – selbst bei Stromausfall. Mit an Bord: ein Smart Meter, der deinen Verbrauch präzise misst und die Eigenverbrauchsquote optimiert.

Weitere Features im Überblick

Du brauchst noch mehr gute Gründe für dieses Set? Hier sind weitere Features im Kurzüberblick:

  • 4 MPPT für Solarmodule bis max. 3.600 W
  • Speicher erweiterbar auf 16 kWh
  • Mit der 3 Pro kann man den Stromfluss umdrehen – statt Strom aus dem Akku ins Haus zu senden, kann man den Akku der Solarbank auch mit Strom aus dem normalen Stromnetz aufladen
  • Der Wechselrichter ist eingebaut und versteht sich gut mit Solarmodulen von 16 bis 60 Volt
  • Anker Intelligence ist die eine datengesteuerte KI zur intelligenten Planung von prognostizierten Stromüberschüssen oder -defiziten (und zwar basierend auf Wetterbedingungen und Nutzungsdaten, um stets deine Kosteneinsparungen zu maximieren)
  • Verbrauchsabhängige Einspeisung via Smart Meter (Anker/Shelly)
  • Optional: Die passenden Halterungen gibt es für 199 Euro (anstatt 396 Euro)

Vergleichbare All-in-One-Balkonkraftwerke, die mit einem Speicher, einer Notstromfunktion, einem smartem Energiemanagement und vier PV-Modulen á 500 Wp daherkommen, bewegen sich im regulären Handel zwischen 1.800 und 2.500 Euro. Kleines Kraftwerk bietet allen t3n-Lesern dieses Set jetzt für deutlich weniger Geld an!

Sichere dir hier dein XL-Quattro-Set für nur 1.399 Euro

 

