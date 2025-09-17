Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Kommentar
Verpasse keine News mehr!

Bargeld adé? Wie Sensoren in Kleidung und Autos das Bezahlen unsichtbar machen

In Zukunft läuft Bezahlen nebenbei – über Kleidung, Autos oder smarte Geräte. Doch je unsichtbarer der Vorgang, desto wichtiger ist die Kontrolle über die Infrastruktur dahinter. Europa braucht dringend eine eigene Lösung, um digitale Abhängigkeiten zu vermeiden.

Von Miriam Wohlfarth
3 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Bargeld adé? Wie Sensoren in Kleidung und Autos das Bezahlen unsichtbar machen
Miriam Wohlfarth ist Gründerin und Co-CEO des Fintechs Banxware. (Foto: Helena Heilig)

Die Bundesbank rechnet damit, dass Bargeld mindestens bis 2037 relevant bleibt. Ganz verschwinden wird es wohl nie – in unsicheren Zeiten dient es weiterhin als vertrauter Rückzugsort. Gleichzeitig wird unser Alltag immer digitaler, und das Bezahlen verlagert sich zunehmend in den Hintergrund.

Anzeige
Anzeige

Schon heute vollzieht sich der Bezahlvorgang oft unbewusst: Ein kurzer Impuls, das Smartphone ans Terminal gehalten – und der Einkauf ist abgeschlossen.

Dieser Text ist in der Jubiläumsausgabe t3n 81 erschienen – ein Heft über die Technologien und Trends der nächsten 20 Jahre. Ab sofort könnt ihr es hier bestellen.

Doch in Zukunft wird selbst diese Form der Interaktion keine große Rolle mehr spielen. Wir werden über Technologien mit Sensoren und anderen eingebetteten Systemen bezahlen, die im Alltag kaum auffallen: integriert in Kleidung, Fahrzeuge, Einkaufswagen oder städtische Infrastruktur.

Anzeige
Anzeige

Digitale Wallets werden zur zentralen Schnittstelle

Vielleicht lädt sich das Auto beim Halt an der Ampel automatisch auf. Vielleicht wird der Einkauf beim Verlassen des Geschäfts direkt abgebucht, ohne Scannen, ohne Interaktion. Bezahlen wird zur Umgebungsfunktion: beiläufig, eingebettet in Prozesse, die wir kaum noch wahrnehmen; kein bewusster Akt mehr, sondern ein automatischer Teil unseres digitalen Alltags.

Bezahlen wird zur Umgebungsfunktion: beiläufig, eingebettet in Prozesse, die wir kaum noch wahrnehmen.

Technologisch ist dieser Wandel längst im Gange: Digitale Wallets werden zur zentralen Schnittstelle. Der digitale Euro soll Bargeld ergänzen, online wie offline. SEPA Instant Payments ermöglichen Konto-zu-Konto-Zahlungen in Echtzeit. Embedded Finance bringt Zahlungs- und Finanzierungsfunktionen direkt in Plattformen oder Apps – nahtlos integriert dort, wo sie gebraucht werden. Und die Europäische Digitale Identitäts-Wallet (EUDI) soll diese Prozesse künftig legitimieren und absichern.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Entscheidend ist, wer die Infrastruktur kontrolliert

Doch je unsichtbarer das Bezahlen wird, desto entscheidender ist, wer die dahinterliegende Infrastruktur kontrolliert. Heute dominieren US-Anbieter wie Visa, Mastercard und PayPal. Viele europäische Fintechs bauen auf deren Netzwerken auf. Das ist bequem, aber langfristig auch riskant. Wir begeben uns damit in eine digitale Abhängigkeit, die weder technologisch noch geopolitisch sinnvoll ist.

Empfehlungen der Redaktion
Artikel wechseln

Ich bin überzeugt: Europa braucht hier eine eigene, souveräne Antwort. Die European Payments Initiative mit ihrer App Wero geht den richtigen Weg. Geld fließt direkt von Konto zu Konto: schnell, sicher, ohne Intermediäre. Und das Beste: Die dafür nötigen Infrastrukturen sind längst vorhanden. Mit SEPA und SEPA Instant hat Europa ein verlässliches Fundament geschaffen.

Anzeige
Anzeige

Leider nutzen wir dieses Potenzial bisher zu wenig. Statt auf eigene Stärke zu setzen, verlassen wir uns weiterhin auf internationale Zahlungsnetzwerke. Das ist ein Fehler, den wir uns langfristig nicht leisten können. Wero wäre eine Chance. Doch ehrlich gesagt: Es geht zu langsam. Die Bekanntheit ist noch zu gering, viele Banken machen nicht mit.

Twint in der Schweiz könnte ein Vorbild sein

Dabei gäbe es ein funktionierendes Vorbild: Twint in der Schweiz. Dort haben sich alle Banken hinter das System gestellt. Mehr als fünf Millionen Schweizer:innen nutzen heute die Twint-App, um Geld zu überweisen oder im Geschäft oder online zu bezahlen. Die App ist mit dem Bank- oder Kreditkartenkonto verknüpft und ermöglicht unter anderem auch, Rabattkarten von Händlern zu hinterlegen. Der Erfolg zeigt, was möglich ist, wenn man gemeinsam antritt.

Entscheidend ist nicht allein, wie wir künftig bezahlen, sondern wer die digitale Zahlungsinfrastruktur kontrolliert. Diese Schlüsseltechnologie muss in Europa verankert sein – deshalb braucht es eine leistungsfähige, europäische Lösung. Wero kann den Auftakt bilden, doch dafür ist jetzt entschlossenes Handeln gefragt.

Anzeige
Anzeige

Zum 20-jährigen Jubiläum von t3n haben wir Expert:innen gefragt, welche Trends und Technologien die Zukunft prägen werden. Eine von ihnen ist die Autorin dieses Artikels: Miriam Wohlfarth, Gründerin und Co-CEO von Banxware. Das Berliner Fintech ermöglicht es digitalen Plattformen, Geschäftskunden direkt und einfach Kredite anzubieten.

Mehr zu diesem Thema
MIT Technology Review Europäische Union
Fast fertig!

Bitte klicke auf den Link in der Bestätigungsmail, um deine Anmeldung abzuschließen.

Du willst noch weitere Infos zum Newsletter? Jetzt mehr erfahren

Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren