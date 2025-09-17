Bargeld adé? Wie Sensoren in Kleidung und Autos das Bezahlen unsichtbar machen

Die Bundesbank rechnet damit, dass Bargeld mindestens bis 2037 relevant bleibt. Ganz verschwinden wird es wohl nie – in unsicheren Zeiten dient es weiterhin als vertrauter Rückzugsort. Gleichzeitig wird unser Alltag immer digitaler, und das Bezahlen verlagert sich zunehmend in den Hintergrund.

Anzeige Anzeige

Schon heute vollzieht sich der Bezahlvorgang oft unbewusst: Ein kurzer Impuls, das Smartphone ans Terminal gehalten – und der Einkauf ist abgeschlossen.

Dieser Text ist in der Jubiläumsausgabe t3n 81 erschienen – ein Heft über die Technologien und Trends der nächsten 20 Jahre. Ab sofort könnt ihr es hier bestellen.

Doch in Zukunft wird selbst diese Form der Interaktion keine große Rolle mehr spielen. Wir werden über Technologien mit Sensoren und anderen eingebetteten Systemen bezahlen, die im Alltag kaum auffallen: integriert in Kleidung, Fahrzeuge, Einkaufswagen oder städtische Infrastruktur.

Anzeige Anzeige

Digitale Wallets werden zur zentralen Schnittstelle

Vielleicht lädt sich das Auto beim Halt an der Ampel automatisch auf. Vielleicht wird der Einkauf beim Verlassen des Geschäfts direkt abgebucht, ohne Scannen, ohne Interaktion. Bezahlen wird zur Umgebungsfunktion: beiläufig, eingebettet in Prozesse, die wir kaum noch wahrnehmen; kein bewusster Akt mehr, sondern ein automatischer Teil unseres digitalen Alltags.

Bezahlen wird zur Umgebungsfunktion: beiläufig, eingebettet in Prozesse, die wir kaum noch wahrnehmen.

Technologisch ist dieser Wandel längst im Gange: Digitale Wallets werden zur zentralen Schnittstelle. Der digitale Euro soll Bargeld ergänzen, online wie offline. SEPA Instant Payments ermöglichen Konto-zu-Konto-Zahlungen in Echtzeit. Embedded Finance bringt Zahlungs- und Finanzierungsfunktionen direkt in Plattformen oder Apps – nahtlos integriert dort, wo sie gebraucht werden. Und die Europäische Digitale Identitäts-Wallet (EUDI) soll diese Prozesse künftig legitimieren und absichern.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Entscheidend ist, wer die Infrastruktur kontrolliert

Doch je unsichtbarer das Bezahlen wird, desto entscheidender ist, wer die dahinterliegende Infrastruktur kontrolliert. Heute dominieren US-Anbieter wie Visa, Mastercard und PayPal. Viele europäische Fintechs bauen auf deren Netzwerken auf. Das ist bequem, aber langfristig auch riskant. Wir begeben uns damit in eine digitale Abhängigkeit, die weder technologisch noch geopolitisch sinnvoll ist.

Ich bin überzeugt: Europa braucht hier eine eigene, souveräne Antwort. Die European Payments Initiative mit ihrer App Wero geht den richtigen Weg. Geld fließt direkt von Konto zu Konto: schnell, sicher, ohne Intermediäre. Und das Beste: Die dafür nötigen Infrastrukturen sind längst vorhanden. Mit SEPA und SEPA Instant hat Europa ein verlässliches Fundament geschaffen.

Anzeige Anzeige

Leider nutzen wir dieses Potenzial bisher zu wenig. Statt auf eigene Stärke zu setzen, verlassen wir uns weiterhin auf internationale Zahlungsnetzwerke. Das ist ein Fehler, den wir uns langfristig nicht leisten können. Wero wäre eine Chance. Doch ehrlich gesagt: Es geht zu langsam. Die Bekanntheit ist noch zu gering, viele Banken machen nicht mit.

Twint in der Schweiz könnte ein Vorbild sein

Dabei gäbe es ein funktionierendes Vorbild: Twint in der Schweiz. Dort haben sich alle Banken hinter das System gestellt. Mehr als fünf Millionen Schweizer:innen nutzen heute die Twint-App, um Geld zu überweisen oder im Geschäft oder online zu bezahlen. Die App ist mit dem Bank- oder Kreditkartenkonto verknüpft und ermöglicht unter anderem auch, Rabattkarten von Händlern zu hinterlegen. Der Erfolg zeigt, was möglich ist, wenn man gemeinsam antritt.

Entscheidend ist nicht allein, wie wir künftig bezahlen, sondern wer die digitale Zahlungsinfrastruktur kontrolliert. Diese Schlüsseltechnologie muss in Europa verankert sein – deshalb braucht es eine leistungsfähige, europäische Lösung. Wero kann den Auftakt bilden, doch dafür ist jetzt entschlossenes Handeln gefragt.

Anzeige Anzeige

Zum 20-jährigen Jubiläum von t3n haben wir Expert:innen gefragt, welche Trends und Technologien die Zukunft prägen werden. Eine von ihnen ist die Autorin dieses Artikels: Miriam Wohlfarth, Gründerin und Co-CEO von Banxware. Das Berliner Fintech ermöglicht es digitalen Plattformen, Geschäftskunden direkt und einfach Kredite anzubieten.

Mehr zu diesem Thema MIT Technology Review Europäische Union