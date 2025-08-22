Seit Juni Pflicht: So setzt du barrierefreie Dokumente richtig um

Knapp zwei Monate nach Inkrafttreten zeigt sich: Viele Unternehmen sind noch nicht soweit. Laut Adobe Insights erfüllen rund 80 Prozent der Online-Shops die Anforderungen nicht. Das ist nicht nur ein rechtliches Risiko, sondern auch eine vertane Chance: Barrierefreie Angebote bringen im Schnitt 1,6-mal mehr Umsatz, der globale Markt ist rund acht Billionen US-Dollar schwer. Auch der Arbeitsmarkt könnte profitieren – in Deutschland etwa mit 166.000 zusätzlichen Fachkräften.

Zwischen Anspruch und Realität

Laut Applause-Report sehen 83,9 Prozent der Fachleute Barrierefreiheit als wichtige Priorität. Doch: Zwei Drittel der Unternehmen fehlt Know-how, über ein Drittel hat keine festen Prozesse, fast die Hälfte kennt bestehende Barrieren, hat sie aber noch nicht beseitigt.

Mehr als nur Compliance

Barrierefreiheit ist kein reines Gesetzesthema. Sie steht für Inklusion, gesellschaftliche Verantwortung und eine bessere User Experience. Neben Websites müssen auch Rechnungen, Formulare, Präsentationen oder Whitepaper zugänglich sein. Besonders PDFs sind kritisch – hier hapert es oft an klaren Vorgaben, internem Wissen, technischen Voraussetzungen oder einer inklusiven Unternehmenskultur.

Fünf Schritte zu barrierefreien Dokumenten

Status prüfen – z.B. mit einer Barrierefreiheitsprüfung mit © Adobe Acrobat. Standards festlegen – BFSG- und WCAG-Vorgaben verbindlich definieren. Prozesse anpassen – Barrierefreiheit fest in Workflows integrieren. Mitarbeitende schulen – Praxis-Trainings und Sensibilisierung anbieten. Regelmäßig kontrollieren – Qualität fortlaufend prüfen und optimieren.

Vom Plan zur Umsetzung

Die Theorie steht – jetzt zählt die Praxis. Viele Unternehmen merken erst im Arbeitsalltag, wo die Hürden liegen. PDFs sind dabei ein häufiger Knackpunkt: Sie sind zentral für Rechnungen, Verträge oder Whitepaper – aber oft nicht barrierefrei.

Tools wie die integrierte Barrierefreiheitsprüfung von © Adobe Acrobat helfen, solche Stolpersteine zu finden und zu beheben. Das Programm erkennt etwa fehlende Alternativtexte, fehlerhafte Überschriftenstrukturen oder nicht ausgezeichnete Tabellenzeilen und zeigt diese direkt im Dokument an. So lassen sich Probleme gezielt korrigieren, bevor Inhalte live gehen.

Wichtig ist, Barrierefreiheit nicht nur einmalig zu prüfen. Effizient wird sie, wenn sie schon in Vorlagen und Prozessen mitgedacht wird – inklusive klarer Verantwortlichkeiten und regelmäßiger Qualitätstests. Auf diese Weise wird digitale Zugänglichkeit vom Sonderprojekt zum festen Bestandteil der Content-Produktion.

Wer jetzt handelt, sichert nicht nur die rechtliche Compliance, sondern stärkt Marke, Reichweite und Kundenzufriedenheit. Barrierefreiheit reduziert Supportkosten, verbessert SEO und erschließt neue Zielgruppen. Kurz: Sie ist Pflicht – und zugleich ein echter Wettbewerbsvorteil.

