Anzeige Sponsored Post
Verpasse keine News mehr!

Seit Juni Pflicht: So setzt du barrierefreie Dokumente richtig um

Seit dem 28. Juni 2025 schreibt das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz vor, dass digitale Angebote für alle zugänglich sein müssen – auch für Menschen mit Seh-, Hör- oder motorischen Einschränkungen. In Deutschland sind rund 13 Millionen Menschen betroffen.

2 Min.
Artikel merken
Seit Juni Pflicht: So setzt du barrierefreie Dokumente richtig um
Mit wenigen Schritten zu barrierefreien Dokumenten. (Bild: Shutterstock/Girts Ragelis)

Knapp zwei Monate nach Inkrafttreten zeigt sich: Viele Unternehmen sind noch nicht soweit. Laut Adobe Insights erfüllen rund 80 Prozent der Online-Shops die Anforderungen nicht. Das ist nicht nur ein rechtliches Risiko, sondern auch eine vertane Chance: Barrierefreie Angebote bringen im Schnitt 1,6-mal mehr Umsatz, der globale Markt ist rund acht Billionen US-Dollar schwer. Auch der Arbeitsmarkt könnte profitieren – in Deutschland etwa mit 166.000 zusätzlichen Fachkräften.

Zwischen Anspruch und Realität

Laut Applause-Report sehen 83,9 Prozent der Fachleute Barrierefreiheit als wichtige Priorität. Doch: Zwei Drittel der Unternehmen fehlt Know-how, über ein Drittel hat keine festen Prozesse, fast die Hälfte kennt bestehende Barrieren, hat sie aber noch nicht beseitigt.

Mehr als nur Compliance

Barrierefreiheit ist kein reines Gesetzesthema. Sie steht für Inklusion, gesellschaftliche Verantwortung und eine bessere User Experience. Neben Websites müssen auch Rechnungen, Formulare, Präsentationen oder Whitepaper zugänglich sein. Besonders PDFs sind kritisch – hier hapert es oft an klaren Vorgaben, internem Wissen, technischen Voraussetzungen oder einer inklusiven Unternehmenskultur.

Fünf Schritte zu barrierefreien Dokumenten

  1. Status prüfen – z.B. mit einer Barrierefreiheitsprüfung mit © Adobe Acrobat.

  2. Standards festlegen – BFSG- und WCAG-Vorgaben verbindlich definieren.

  3. Prozesse anpassen – Barrierefreiheit fest in Workflows integrieren.

  4. Mitarbeitende schulen – Praxis-Trainings und Sensibilisierung anbieten.

  5. Regelmäßig kontrollieren – Qualität fortlaufend prüfen und optimieren.

Vom Plan zur Umsetzung

Die Theorie steht – jetzt zählt die Praxis. Viele Unternehmen merken erst im Arbeitsalltag, wo die Hürden liegen. PDFs sind dabei ein häufiger Knackpunkt: Sie sind zentral für Rechnungen, Verträge oder Whitepaper – aber oft nicht barrierefrei.

Tools wie die integrierte Barrierefreiheitsprüfung von © Adobe Acrobat helfen, solche Stolpersteine zu finden und zu beheben. Das Programm erkennt etwa fehlende Alternativtexte, fehlerhafte Überschriftenstrukturen oder nicht ausgezeichnete Tabellenzeilen und zeigt diese direkt im Dokument an. So lassen sich Probleme gezielt korrigieren, bevor Inhalte live gehen.

Barrierefreie Dokumente mit © Adobe Acrobat erstellen. (Bild: © Adobe)

Wichtig ist, Barrierefreiheit nicht nur einmalig zu prüfen. Effizient wird sie, wenn sie schon in Vorlagen und Prozessen mitgedacht wird – inklusive klarer Verantwortlichkeiten und regelmäßiger Qualitätstests. Auf diese Weise wird digitale Zugänglichkeit vom Sonderprojekt zum festen Bestandteil der Content-Produktion.

Wer jetzt handelt, sichert nicht nur die rechtliche Compliance, sondern stärkt Marke, Reichweite und Kundenzufriedenheit. Barrierefreiheit reduziert Supportkosten, verbessert SEO und erschließt neue Zielgruppen. Kurz: Sie ist Pflicht – und zugleich ein echter Wettbewerbsvorteil.

Zu © Adobe Acrobat 

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Wir sind ein unabhängiger Publisher mit einem Team von mehr als 75 fantastischen Menschen, aber ohne riesigen Konzern im Rücken. Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren