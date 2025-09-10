Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Meilenstein erreicht: BASF bringt Festkörperbatterien einen großen Schritt näher zur Serie

Ein BASF-Joint-Venture hat gemeinsam mit dem chinesischen Hersteller Welion einen Durchbruch bei Festkörperbatterien erreicht. Die Auslieferung erster seriengefertigter Kathodenmaterialien ist ein wichtiger Schritt in Richtung Serienproduktion.

Von Jörn Brien
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Kathodenmaterialien Festkörperbatterien

Lieferpremiere: Kathodenmaterialien für halbfeste Festkörperbatterien. (Foto: BASF)

Festkörperbatterien (Solid-State Batteries), inklusive ihrer halbfesten Varianten, gelten als Schlüsseltechnologie für die nächste Generation von Batterien für E-Autos oder E-Bikes sowie Speicherlösungen. Sie versprechen mehr Sicherheit, eine höhere Energiedichte und kürzere Ladedauer als herkömmliche Lithium-Ionen-Batterien.

Anzeige
Anzeige

BASF liefert Kathodenmaterialien für Feststoffbatterien

Dem Joint-Venture BASF Shanshan Battery Materials (BSBM) ist in Zusammenarbeit mit dem chinesischen Hersteller Beijing Welion New Energy Technology jetzt ein Durchbruch bei der Entwicklung von Semi-Festkörperbatterien gelungen, wie BASF mitteilt. Demnach seien die ersten Chargen seriengefertigter Kathodenmaterialien (CAM) für halbfeste Festkörperbatterien erfolgreich ausgeliefert worden.

Empfehlungen der Redaktion
Artikel wechseln

Konkret geht es dabei um ein neu entwickeltes Hoch-Nickel-NCM-Kathodenmaterial mit einer speziellen Kompositbeschichtung. Dadurch sollen die Schnittstellenprobleme zwischen den Kathodenmaterialien und Festelektrolyt angegangen werden.

Anzeige
Anzeige

Mehr Energiedichte und längere Lebensdauer

Das neue Material erhöht laut BASF zum einen die Energiedichte durch eine höhere Kapazität und einen geringeren Widerstand. Zugleich sollen auch die Zyklenstabilität und Lebensdauer gesteigert werden, indem Nebenreaktionen an der CAM-Elektrolyt-Grenzfläche unterdrückt werden.

Die Auslieferung der ersten Charge der neuen Technologie soll die Kommerzialisierung von Festkörperbatterien vorantreiben. Sprich: Schon bald werden erste Produkte mit den neuen Kathodenmaterialien in Serie gefertigt werden – und das, wie BASF betont, nur ein Jahr nach dem Projektstart im August 2024.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Bedeutender Fortschritt im Bereich Festkörperbatterien

BSBM-CEO Desmond Long spricht daher von einem „Meilenstein für unser Batteriematerialgeschäft“. Zugleich stelle die Entwicklung „einen bedeutenden Fortschritt im Bereich Festkörperbatterien“ dar. Welion wird die Kathodenmaterialien von BASF eigenen Angaben zufolge in der nächsten Generation halbfester Festkörperbatterien einsetzen.

5 Bilder ansehen
Elektroautos: 5 Vorurteile und was an ihnen dran ist Quelle: husjur02 / shutterstock

Welion gilt als Pionier im Bereich Festkörperbatterie-Entwicklung. Die Produkte des Herstellers kommen in Elektroautos, Speichersystemen sowie Drohnen oder Elektrowerkzeugen zum Einsatz. Schon mit den Semi-Solid-State-Batteriezellen von Welion ausgerüstet sind etwa die E-Autos ET7 und EL6 von Nio. Hier sollen sie für Reichweiten von bis zu 1.000 Kilometern sorgen.

Anzeige
Anzeige

Reine Festkörperbatterien noch nicht in Sicht

Während sogenannte halbfeste Festkörperbatterien, die noch einen geringen Anteil an Flüssigkeit haben, schon in Serie produziert und eingesetzt werden, sind reine Festkörperbatterien noch nicht in Sicht. Hier gibt es aktuell lediglich Prototypen, um die Vorteile der Technologie zu präsentieren.

Dieser Artikel wurde ursprünglich am 02.09.2025 veröffentlicht, interessiert jedoch immer noch sehr viele unserer Leser:innen. Deshalb haben wir ihn hier nochmals zur Verfügung gestellt.

Mehr zu diesem Thema
Fast fertig!

Bitte klicke auf den Link in der Bestätigungsmail, um deine Anmeldung abzuschließen.

Du willst noch weitere Infos zum Newsletter? Jetzt mehr erfahren

Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren