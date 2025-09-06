BASF und Welion schaffen, was andere noch nicht können: Festkörperbatterien gehen bald in Serie

Festkörperbatterien (Solid-State Batteries), inklusive ihrer halbfesten Varianten, gelten als Schlüsseltechnologie für die nächste Generation von Batterien für E-Autos oder E-Bikes sowie Speicherlösungen. Sie versprechen mehr Sicherheit, eine höhere Energiedichte und kürzere Ladedauer als herkömmliche Lithium-Ionen-Batterien.

Anzeige Anzeige

BASF liefert Kathodenmaterialien für Feststoffbatterien

Dem Joint-Venture BASF Shanshan Battery Materials (BSBM) ist in Zusammenarbeit mit dem chinesischen Hersteller Beijing Welion New Energy Technology jetzt ein Durchbruch bei der Entwicklung von Semi-Festkörperbatterien gelungen, wie BASF mitteilt. Demnach seien die ersten Chargen seriengefertigter Kathodenmaterialien (CAM) für halbfeste Festkörperbatterien erfolgreich ausgeliefert worden.

Konkret geht es dabei um ein neu entwickeltes Hoch-Nickel-NCM-Kathodenmaterial mit einer speziellen Kompositbeschichtung. Dadurch sollen die Schnittstellenprobleme zwischen den Kathodenmaterialien und Festelektrolyt angegangen werden.

Anzeige Anzeige

Mehr Energiedichte und längere Lebensdauer

Das neue Material erhöht laut BASF zum einen die Energiedichte durch eine höhere Kapazität und einen geringeren Widerstand. Zugleich sollen auch die Zyklenstabilität und Lebensdauer gesteigert werden, indem Nebenreaktionen an der CAM-Elektrolyt-Grenzfläche unterdrückt werden.

Die Auslieferung der ersten Charge der neuen Technologie soll die Kommerzialisierung von Festkörperbatterien vorantreiben. Sprich: Schon bald werden erste Produkte mit den neuen Kathodenmaterialien in Serie gefertigt werden – und das, wie BASF betont, nur ein Jahr nach dem Projektstart im August 2024.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Bedeutender Fortschritt im Bereich Festkörperbatterien

BSBM-CEO Desmond Long spricht daher von einem „Meilenstein für unser Batteriematerialgeschäft“. Zugleich stelle die Entwicklung „einen bedeutenden Fortschritt im Bereich Festkörperbatterien“ dar. Welion wird die Kathodenmaterialien von BASF eigenen Angaben zufolge in der nächsten Generation halbfester Festkörperbatterien einsetzen.

5 Bilder ansehen Elektroautos: 5 Vorurteile und was an ihnen dran ist Quelle: husjur02 / shutterstock

Welion gilt als Pionier im Bereich Festkörperbatterie-Entwicklung. Die Produkte des Herstellers kommen in Elektroautos, Speichersystemen sowie Drohnen oder Elektrowerkzeugen zum Einsatz. Schon mit den Semi-Solid-State-Batteriezellen von Welion ausgerüstet sind etwa die E-Autos ET7 und EL6 von Nio. Hier sollen sie für Reichweiten von bis zu 1.000 Kilometern sorgen.

Anzeige Anzeige

Reine Festkörperbatterien noch nicht in Sicht

Während sogenannte halbfeste Festkörperbatterien, die noch einen geringen Anteil an Flüssigkeit haben, schon in Serie produziert und eingesetzt werden, sind reine Festkörperbatterien noch nicht in Sicht. Hier gibt es aktuell lediglich Prototypen, um die Vorteile der Technologie zu präsentieren.

Dieser Artikel wurde ursprünglich am 02.09.2025 veröffentlicht, interessiert jedoch immer noch sehr viele unserer Leser:innen. Deshalb haben wir ihn hier nochmals zur Verfügung gestellt.

Mehr zu diesem Thema