Basiswissen zum Prompten: Das musst du über Rollenzuweisungen wissen

Um optimale Ergebnisse von einem KI-Bot zu bekommen, darf die Rollenzuweisung in keinem Prompt fehlen. Gleichzeitig ist es wichtig, sie immer passend an den Kontext und die Aufgabe anzupassen. Aber welche Rollen passen zu welchem Case? Das besprechen Prompt-Expertin Susanne Renate Schneider und t3n-Redakteurin Stella-Sophie Wojtczak in der neuen Folge von t3n MeisterPrompter.

Generell liefert die Rollenzuweisung dem Chatbot die Perspektive, aus der er die weiteren Details in der Eingabe betrachten soll. In Verbindung mit Kontext gibt sie der Aufgabe den Rahmen, in dem sie erfüllt werden soll.

Der „erfahrene Strategieberater“ ist ein Allrounder

Ein Beispiel: Wer eine Aufgabe zur Erstellung einer Konkurrenzanalyse einem langjährigen Unternehmensberater oder einem unerfahrenen Praktikanten zuweist, wird voraussichtlich unterschiedliche Ergebnisse erhalten. Allgemein empfiehlt sich für strategische Aufgabenstellungen im Arbeitskontext die Zuweisung der Rolle des „erfahrenen Strategieberaters“.

Jedoch bleibt diese Beschreibung oberflächlich. Dafür spart sie Zeit in der Eingabe, denn sie ist schnell eingetippt. Sie eignet sich daher für Fälle, in denen die KI zunächst eine grobe Übersicht erstellen soll.

Rollenzuweisung konkretisieren

Wer konkrete Ergebnisse zu seinem Arbeitsbereich haben möchte, muss die Beschreibung entsprechend ausformulieren. Wichtige Fragen dabei sind: Welche Erfahrungen sind wichtig? Ist ein hierarchisches Level relevant? Gibt es entscheidende Qualifikationen? Die Rollenbeschreibung wird entsprechend mit Adjektiven und Hinweisen ausformuliert.

Insgesamt gibt es verschiedene Arten von Rollen, die Renate und Stella in der verlinkten Hack-Folge erklären. Sie gehen auch darauf ein, wann und wie es sinnvoll ist, verschiedene Rollenzuweisungen zu kombinieren.

Den Podcast t3n MeisterPrompter hörst du über die Podcast-Plattform deiner Wahl. Gebt dafür in der Suche „t3n MeisterPrompter“ ein. Alternativ findet ihr direkte Verlinkungen:

Du hast einen Vorschlag für ein Episoden-Thema? Schreib uns unter meisterprompter@t3n.de. Alternative erreichst du Renate über Instagram und Tiktok unter @renate.gpt. Alternativ meldest du dich Instagram oder Tiktok unter @t3n_magazin.