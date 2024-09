Bastler baut iPhone-Dock im Stil von Dieter Rams – und stellt das Modell kostenlos zur Verfügung

Auf dem Nachttisch des Bastlers Fatih Arslan stehen eine Uhr, ein Magsafe-Ladegerät und eine Schale für Kleinteile. Zu viel für den kleinen Tisch, der für Arslans Geschmack damit zu voll ist.

Doch Arslan ist auch Fan des deutschen Industriedesigners Dieter Rams und vor allem des DN-40-Weckers von Braun. Deshalb suchte er nach einer Lösung, um Ordnung auf dem Nachttisch zu schaffen – im Design des DN 40.

Im Idealfall sollte das Gerät die Funktion des Ladegeräts, der Uhr und der Ablage in einem kombinieren. Erste Inspiration fand er in einem Youtube-Video, das den Standby-Modus des iPhone als Uhrenersatz zeigt. Das führte schließlich zum ersten Designversuch.

So sah das erste Design des iPhone-Docks aus

Um das Design zu testen, fertigte Arslan einen ersten 3D-Druck des Docks an. Darin war der Magsafe-Lader integriert und das iPhone diente als Uhrenersatz, solange es im Dock befestigt ist.

Das längliche Ende, das an den DN 40 erinnert, nutzt er als Schale für Kleinteile. Seinen Entwurf teilte er auf X:

Ganz zufrieden war Arslan allerdings noch nicht. Das Dock ist zu groß, es hat Kanten und auch die Kabelführung könnte besser sein. In einem iterativen Prozess machte er sich also daran, das Design zu verbessern, erklärt er in einem Artikel.

Das ist das endgültige iPhone-Dock

Durch Feedback von Freunden entstand schließlich ein schlankeres Design, inspiriert vom BC21-Wecker von Braun. Der grelle Orange-Ton soll an Produkte wie den Braun 550 Haartrockner erinnern.

Zudem befindet sich in der finalen Version an der Unterseite des Docks ein Kabelkanal für das Magsafe-Ladegerät. So liegt das Kabel nicht lose herum. Außerdem hat Arslan einige Kanten abgerundet und an die exakten Rundungen des iPhones angepasst.

Das 3D-Modell hat er kostenlos auf Gumroad bereitgestellt. Wer möchte, kann sich allerdings mit einer Spende erkenntlich zeigen. Anschließend könnt ihr das Dock mit einem 3D-Drucker ausdrucken. Es ist mit dem iPhone 16 Pro, iPhone 14 Pro und 15 Pro kompatibel.

