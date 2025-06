Fundstück

Strom für den Mars und weniger Emissionen auf der Erde: Diese Batterien „atmen“ CO2

Schon länger arbeiten Forscher:innen an Lithium-CO2-Batterien. Bis jetzt waren diese in der Praxis aber zu instabil und teuer. Mit einem neuartigen Katalysator könnte ein Forschungsteam der University of Surrey jetzt die Lösung gefunden haben.