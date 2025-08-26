„Bau-Turbo“ gegen Wohnungsmangel? Welche Chancen die bestehenden Häuser bieten

Haben Sie schon einmal nachgezählt, wie viele Steckdosen Ihre Wohnung hat? Normgerecht dürfte sie wahrscheinlich nicht sein. Laut DIN 18015-2 sollten sich in einer Dreizimmerwohnung mindestens 30 befinden – plus eine Steckdose je 1,2 Meter Arbeitsfläche in der Küche. Und dabei handelt es sich nur um eine von gut 3.900 deutschen Baunormen – Tendenz steigend.