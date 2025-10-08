Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Baustopp für „The Line“: Saudisches Megacity-Projekt endgültig vor dem Aus

Das saudische Megaprojekt Neom mit der futuristischen Bandstadt „The Line“ hat zuletzt vor allem mit massiven Problemen Schlagzeilen gemacht. Jetzt sind die Arbeiten an „The Line“ gestoppt worden. Andere Neom-Projekte sollen aber umgesetzt werden.

Von Jörn Brien
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
The Line
Die futuristische Bandstadt „The Line“ wird es in der geplanten Form wohl nicht geben. (Bild: Neom)

In den vergangenen Monaten hatten sich Berichte gemehrt, wonach das Megaprojekt Neom – und hier vor allem „The Line“ – mit riesigen Schwierigkeiten zu kämpfen hat. Die Kosten scheinen zu explodieren und nicht alle Visionen sind umsetzbar.

Anzeige
Anzeige

Neom auf dem Prüfstand: „The Line“ vor dem Aus

Im März 2025 hatte das Wall Street Journal berichtet, dass die Gesamtkosten für Neom von 1,5 auf 8,8 Billionen US-Dollar explodieren könnten. Die Bauzeit würde sich dem Bericht zufolge bis 2080 ziehen. Aufgrund des gesunkenen Ölpreises hatte die saudische Regierung das gesamte Projekt im Sommer 2025 auf den Prüfstand gestellt.

Empfehlungen der Redaktion

Jetzt scheint der saudische Staatsfonds PIF, der schon länger mit Geldproblemen kämpfen soll, die Arbeiten an dem Vorzeigeprojekt „The Line“ gestoppt zu haben, wie die schweizerische Zeitung Blick schreibt. Auch das touristische Luxusresort „Magna“ am Roten Meer wird zunächst nicht weitergebaut.

Anzeige
Anzeige

Großes Stühlerücken und Entlassungen

„The Line“-COO Giles Pendleton und Denis Hicker, Leiter der Entwicklungsabteilung bei dem Megacity-Projekt, sollen zum Neom-Projekt „Trojena“ gewechselt sein. Für Blick die indirekte Bestätigung des Baustopps. Der bisherige „Trojena“-Chef Philip Gullett wiederum ist angeblich nicht mehr da.

Zudem sollen rund 1.000 Neom-Mitarbeiter:innen in die saudische Hauptstadt Riad verlegt worden sein. Hunderte weitere Angestellte sollen entlassen worden sein.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Beobachter:innen wie der auf Großprojekte spezialisierte Youtuber Ralph Lengler interpretieren das Ganze als Zeichen dafür, dass Saudi-Arabien das Vertrauen in Neom verloren habe und die gesamte Organisation zerschlage. Einzelne Projekte wie „Trojena“, denen die Fertigstellung zugetraut wird, würden dagegen etablierten staatlichen Institutionen unterstellt.

„Trojena“ jetzt dem Sportministerium unterstellt

So soll „Trojena“ dem Sportministerium unterstellt worden sein, wie Lengler von einem Neom-Insider erfahren haben will. Bei „Trojena“ handelt es sich um ein futuristisches Wintersportgebiet mit künstlich beschneiten Skipisten und einem künstlich angelegten See für Wassersportarten.

Anzeige
Anzeige
7 Bilder ansehen
Von Wasser bis Wind: Das ist die Zukunft der Energiegewinnung Quelle:

Im Jahr 2029 sollen in diesem Ort die Asiatischen Winterspiele stattfinden. Allerdings hat das Olympische Komitee Asiens sicherheitshalber schon nach Ersatz gesucht. Denn auch „Trojena“ hängt dem Zeitplan hinterher. Ohne massive Budgeterhöhung dürfte das Projekt nicht rechtzeitig fertig werden.

„The Line“: Ersatz für WM-Stadion gesucht

Auch der Baustopp für „The Line“ hat derweil negative Auswirkungen auf ein sportliches Großevent – nämlich die Fußballweltmeisterschaft 2034. Die sollte zumindest zum Teil in einem in „The Line“ befindlichen Stadion ausgetragen werden – das jetzt freilich nicht mehr entstehen dürfte. Saudi-Arabien soll sich schon nach einer Alternative umschauen, wie es heißt.

Mehr zu diesem Thema
Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren