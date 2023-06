Forschende beamen erstmals Solarenergie aus dem All zur Erde

Satelliten mit großen Solarsegeln können riesige Mengen an Energie gewinnen. Jetzt könnte es vielleicht endlich gelingen, diese Energie auf die Erde zu schicken. (Bild: andrey_l/Shutterstock)

Wie Forschende vom Caltech in einer Pressemitteilung bekannt gegeben haben, ist es zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit geglückt, Solarenergie in Form von Mikrowellen von einem Satelliten zum anderen und auf die Erde zu schicken.

Maple soll energiesparend und kostengünstig Strom auf die Erde beamen

Prinzipiell eignet sich das All sehr gut für die Gewinnung von Solarenergie, weil es im Gegensatz zur Erde dort keine Nacht, keine Jahreszeiten und keine Witterung gibt. Eine Zelle, die Sonnenlicht in Energie umwandelt, produziert im Weltraum circa acht Mal so viel Strom wie auf der Erde. Das Problem war dabei bisher nur, dass es keine Möglichkeit gab, die erzeugte Energie auf den blauen Planeten zu schaffen. Das könnte sich jetzt allerdings ändern.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von Twitter, Inc., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von Twitter, Inc. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von Twitter, Inc., jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Im Rahmen des Projekts Maple (Microwave Array for Powertransfer Low-orbit Experiment) hat das Team aus Elektroingenieur:innen um Professor Ali Hajimiri sehr leichte Mikrowellen-Energietransmitter ins All geschossen, wo sie sich an Satelliten mit Solarzellen angedockt haben.

Die Transmitter wiegen nicht nur wenig, um bei der Reise in den Weltraum Treibstoff zu sparen, sie funktionieren auch noch mit kostengünstigen Silikonchips – sie sind also auch auf finanzielle Rentabilität ausgelegt.

Strom aus dem All könnte auch abgelegene Orte versorgen

Das System nutzt ein ausgeklügeltes System, bei dem das Timing der ausgesendeten Energiewellen dafür sorgt, dass sie sich in eine gewollte Richtung gegenseitig verstärken, statt sich auszubremsen. Dadurch kann ein ganz gezielter Strahl an Mikrowellen erzeugt werden, ohne dass irgendwelche Teile der Transmitter beweglich sein müssten.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Den Forschenden ist es mit dieser Methode einerseits gelungen, LED-Lampen über eine gewisse Distanz auf einem anderen Satelliten zum Blinken zu bringen, es wurde außerdem ein Strahl an Mikrowellen-Energie an den Caltech-Campus in Pasadena geschickt, wo er zur berechneten Zeit und in der vorhergesagten Frequenz gemessen werden konnte.

Sollte es der Wissenschaft gelingen, dieses System weiter zu verfeinern, auszubauen und rentabel zu machen, könnte das einen großen Schritt zur Verbesserung der Stromversorgung auf der Erde beitragen. „Es wird keine Energie-Infrastruktur auf der Erde nötig sein, um diese Energie zu empfangen“, so Hajimiri. „Damit können wir auch Energie an abgelegene Orte schicken oder an solche, die von Naturkatastrophen oder Krieg zerstört sind.“

Mehr zu diesem Thema