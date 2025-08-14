Bei Hitze schlauer trinken: 5 Mythen und worauf es wirklich ankommt

Ist bei Hitze heißer Tee oder kaltes Wasser besser? Eine pauschale Antwort darauf gibt es nicht. (Foto: Shutterstock-Yulia Grigoryeva)

Wenn die Sonne vom Himmel brutzelt, der Asphalt flimmert und selbst Sitzen zu Schweißausbrüchen führt, können auch Wenig-Trinker:innen ihr Durstgefühl nicht mehr ignorieren. Was hinter der 2-Liter-Regel steckt, verrät diese Analyse. Jedoch gibt es weitere Mythen rund um das Trinken: Ist Kaffee erlaubt? Sind generell eher kalte oder warme Getränke zu empfehlen? Ist Wasser aus dem Hahn die bessere Idee oder Wasser aus der Flasche? Und: Welche Farbe hat diese Urform aller Flüssigkeiten eigentlich? Die Antwort, die eigentlich auf alle diese Fragen passt: Es ist kompliziert. Daher wollen wir hier hinter die altbekannten Faustregeln blicken und tatsächlich wirksame Tipps liefern.



1. Bei Sommerhitze Warmes trinken

Bei heißem Wetter ist vielen Menschen eher nach Eistee als nach Glühwein – zum Runterkühlen. Doch immer wieder taucht der Tipp auf, bei Hitze lieber Warmes zu trinken. Denn: Ein Kaltgetränk bringt zwar Abkühlung im Verdauungstrakt, bremst aber das Schwitzen über die Haut und damit das körpereigene Kühlsystem. Dies wirke sich am Ende stärker aus als der lokale Kälte-Effekt, so die These.

Ob diese Rechnung aufgeht, hängt jedoch von mehreren Faktoren ab. Unter anderem von der Luftfeuchtigkeit und davon, wie kalt das Getränk ist. Bei schwüler Witterung und hoher Luftfeuchtigkeit nimmt die Luft weniger Flüssigkeit auf, sodass die innere Abkühlung stärker zum Tragen kommen kann.

Untersuchungen zum Einfluss der Getränketemperatur haben vor allem Fachleute aus der Sportwissenschaft angestellt. Ein australisches Forschungsteam etwa fand heraus, dass es bei eher trockener Luft und körperlicher Aktivität keinen Unterschied auf die Hitzebilanz des Körpers macht, ob zehn Grad kalte oder körperwarme Getränke getrunken werden. Der innere Kühleffekt kompensiere den geringeren Hitzeverlust über die Schweißverdunstung, schreiben sie. Bei Eiswasser geht die Rechnung hingegen nicht auf, heißt es in einer Folgestudie. Hier überwiegt die Hitzeabgabe über die Haut offenbar den inneren Kühleffekt.

Für die Tests radelten neun gesunde Männer 75 Minuten bei 33,5 Grad Celsius Umgebungstemperatur und einer niedrigen Luftfeuchtigkeit von etwa 24 Prozent auf dem Fitnessrad. Die Geschwindigkeit war vorgegeben, um für ähnliche Stoffwechselraten zu sorgen. Über Sensoren wurden unter anderem die Schweißproduktion, die Haut- und Körpertemperatur gemessen. In der ersten Testphase konsumierten die Radler mehrfach 37 Grad Celsius warmes Wasser, in einer zweiten geeistes Wasser. Aus den Daten ermittelten die Forschenden, wie viel Wärme der Körper jeweils speicherte und wie viel er abgab.

Da die eiskalten Getränke die Wärmeabgabe in Summe abbremsten, empfehlen die Forschenden insbesondere unerfahrenen Sportlern, „in heißem, trockenem Klima Wasser jeder Temperatur, jedoch kein Slush-Eis zu konsumieren.“ Werde das Eisgetränk jedoch während des Trainings in heißer, feuchter Umgebung konsumiert, sei es wahrscheinlich vorteilhaft.

2. Kaffee entzieht dem Körper Wasser

Kaffee-Junkies müssen auch bei Hitze nicht auf ihr Lieblingsgetränk verzichten, egal ob heiß oder kalt genossen. Die lange geltende Annahme, Koffein treibe einen besonders häufig zur Toilette und entziehe dem Körper dadurch immer mehr Wasser, gilt als widerlegt – zumindest bei regelmäßigem, moderatem Kaffeekonsum. Das koffeinhaltige Getränk trägt in der Regel genauso viel zur persönlichen Flüssigkeitsbilanz bei wie ein halber Liter Wasser.

Die ursprüngliche Annahme gründet auf einer Studie aus dem Jahr 1928 – und einem biologisch nachvollziehbaren Mechanismus: Koffein ist dem körpereigenen Botenstoff Adenosin sehr ähnlich und dockt an entsprechenden Rezeptormolekülen der Niere an. Das Organ wird dadurch zu mehr Filtertätigkeit angeregt, was tatsächlich den Harndrang steigert.

Auf die tägliche Flüssigkeitsbilanz wirkt sich das aber offenbar in der Regel nicht aus – zumindest bei moderatem Kaffeekonsum. Zu diesem Schluss kam unter anderem eine Meta-Studie aus dem Jahr 2003. Sie wertete Ergebnisse aus Publikationen seit 1966 aus. Eine von einem Verband der Kaffeeindustrie finanzierte größere Studie der University of Birmingham aus dem Jahr 2014 bestätigte die Erkenntnis. An dieser Untersuchung hatten 50 Männer mit moderatem Kaffeekonsum – vier bis fünf Tassen täglich – teilgenommen.

Bei routinierten Kaffeekonsument:innen fällt der harntreibende Effekt allerdings grundsätzlich schwächer aus, weil sich die Nieren an regelmäßigen Kaffeekonsum gewöhnt haben. Menschen, die sonst nur selten Kaffee trinken, sollten bei höheren Mengen womöglich doch zum extra Glas Wasser greifen. Darauf deutet zumindest eine Untersuchung der Universität Gießen aus dem Jahr 1997 hin. Die zwölf Studienteilnehmer verzichteten vor den Tests fünf Tage komplett auf Koffein und tranken dann zwei Tage lag pro Tag sechs Tassen Kaffee. Im Durchschnitt verlor ihr Körper sie pro Tag 2,7 Prozent Wasser.

3. Mindestens zwei Liter Wasser am Tag

Der Ratschlag, mindestens zwei Liter Wasser am Tag trinken zu müssen, geht auf eine Ernährungsrichtlinie aus den USA zurück. Diese Richtlinie aus dem Jahr 1945 besagt, dass zu jeder Kilokalorie, die zu sich genommen wird, ein Milliliter Wasser getrunken werden sollte.

Doch weitere Studien und auch Medizinfachleute können das nicht bestätigen. Der Flüssigkeitsbedarf schwanke von Mensch und Mensch und auch Aktivitätsmodus oder Außentemperatur, heißt es. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt, etwa anderthalb Liter pro Tag zu trinken – möglichst Wasser. Weniger als ein Liter sollte es möglichst nicht sein. Bei Hitze lautet der DGE-Rat: tagsüber alle ein bis zwei Stunden ein 0,2-Liter-Glas Wasser, „auch wenn man noch nicht durstig ist“.

4. Wasser in Flaschen ist besser als Leitungswasser

Nicht nur die derzeit hohen Außentemperaturen sprechen dagegen, massenweise Wasserflaschen aus dem Supermarkt nach Hause zu schleppen. Schließlich zählt die Alternative Leitungswasser zu den am intensivsten kontrollierten Lebensmitteln, zumindest in Deutschland. Laut Umweltbundesamt (UBA) ist es in der Regel nicht mit Schadstoffen wie Nitrat, Arzneimittel- oder Pestizidrückständen belastet. Für Leitungswasser spricht außerdem, dass es Geld spart, der Umwelt und dem Klima hilft. Flaschen müssen dafür weder produziert, noch transportiert werden. Auch Müllprobleme bereitet Leitungswasser mangels Verpackung nicht.

Dennoch gibt es Einschränkungen, denn die Kontrolle des Trinkwassers endet vor den häuslichen Wasserleitungen und Armaturen. Das UBA empfiehlt daher, das Wasser vor dem Trinken immer so lange zu laufen zu lassen, bis es spürbar kälter wird. So können potenzielle Schadstoffe vermieden werden, die sich in dem länger in der Leitung stehenden Wasser anreichern können – etwa Nickel aus verchromten Armaturen.

In neueren Gebäuden könnten nach einer Sanierung von stählernen Trinkwasserleitungen mit Epoxidharzen auch die Chemikalie Bispehnol A Probleme bereiten – allerdings nur in warmem Wasser. In kaltem Wasser wurden keine kritischen Mengen gefunden. Die größte Gefahr lauert in Gebäuden, die vor 1973 gebaut wurden und womöglich noch bleihaltige Trinkwasserleitungen haben. Menschen, die dort wohnen, sollten beim Vermietenden nachhaken, empfiehlt das UBA. Blei behindert die Blutbildung und ist ein Nervengift. Es beeinträchtigt die Gehirnentwicklung von Kindern, und das auch schon im Mutterleib. Laut aktueller Trinkwasserverordnung müssen alle Bleileitungen bis zum 12.01.2026 entfernt oder stillgelegt werden.

Wie die Lage bei den Ewigkeitschemikalien PFAS beim Trinkwasser ist, wird in den nächsten Jahren zu bewerten sein. Dann greifen die neuen Vorgaben einer EU-Verordnung. Die Stiftung Warentest hat 44 Classic-Mineralwässer auf die von der EU gelisteten 20 besonders bedenklichen PFAS geprüft. Es habe „keine kritischen Funde“ gegeben, heißt es.

5. Wasser ist farblos

Ganz gleich, ob aus der Flasche oder dem Hahn: Wasser ist ein beliebter und empfohlener Durstlöscher. Wer aber glaubt, sich eine farblose Flüssigkeit einzuverleiben, irrt. Wasser hat eine blau-türkis Farbe. Die blaue Farbe ist den Schwingungen des Wassermoleküls geschuldet. Gesundheitlich bedenklich ist das glücklicherweise nicht.

Im Wassermolekül sind zwei Wasserstoffatome und ein Sauerstoffatom miteinander chemisch verbunden. Sie schwingen im Molekül aufeinander zu und voneinander Weg. Als Energiequelle dafür nutzen sie vor allem Licht aus dem Nahen Infrarot aber ein wenig auch aus dem sichtbaren roten Bereich des Sonnenlichtspektrums. Zurückgestreut wird, was übrig bleibt, nämlich vor allem die Komplementärfarbe Blau.

Der Effekt ist schwach und ist in einem Wasserglas schlicht nicht zu erkennen. Erst bei größeren Wasserkörpern wird er sichtbar, etwa beim Tauchen im Meer. Ein blauer Himmel, der sich im Gewässer spiegelt, kann die blaue Farbe noch verstärken.

