Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Bei verdoppeltem Speicher: iPhone 17 Pro Max knackt 2.400-Euro-Marke

Apple bietet erstmals ein iPhone mit zwei Terabyte Speicher an und erreicht damit einen neuen Preisrekord. Für wen lohnt sich das?

2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Bei verdoppeltem Speicher: iPhone 17 Pro Max knackt 2.400-Euro-Marke
iPhone 17 Pro und Pro Max kommen mit 3-Fusion-Kamerasystem. (Bild: Apple)

Apple hat bei seiner gestrigen Keynote auch ein iPhone vorgestellt, das mit 2.449 Euro einen neuen Preisrekord aufstellt. Der Grund für den hohen Preis ist eine optionale Speichererweiterung: Erstmals bietet der Hersteller gegen Aufpreis ein Modell mit zwei Terabyte Speicherplatz an. Diese Option steht ausschließlich beim iPhone 17 Pro Max zur Verfügung, wie der Hersteller bekannt gab.

Anzeige
Anzeige

Das neue Top-Modell mit 6,9-Zoll-Display startet bei 1.449 Euro für die Variante mit 256 Gigabyte. Die Version mit einem Terabyte kostet 1.949 Euro. Wer den Speicher auf zwei Terabyte verdoppeln möchte, zahlt 500 Euro mehr, also besagte 2.449 Euro.

Empfehlungen der Redaktion
Artikel wechseln

MacBook Pro zum iPhone-Preis

Für den Preis des teuersten iPhones erhält man bereits ein gut ausgestattetes MacBook Pro mit M4 Pro-Prozessor (12 Kerne) und 24 Gigabyte Arbeitsspeicher – und hat sogar noch 50 Euro übrig. Im Handel liegt der tatsächliche Preis für das Notebook sogar noch niedriger.

Anzeige
Anzeige

Die Zielgruppe für ein iPhone mit zwei Terabyte Speicher ist begrenzt. Der Hersteller dürfte vor allem Videofilmer ansprechen, die keine externe SSD anschließen möchten, sowie Nutzer mit umfangreichen Mediensammlungen.

Die Preisgestaltung gibt auch einen Hinweis darauf, in welche Richtung sich die Preispolitik bei Apple entwickelt. Laut Branchenbeobachtern plant der Konzern für Herbst 2026, also in einem Jahr, sein erstes faltbares Smartphone. Ein solches Foldable-Gerät wird, vermuten Beobachter, bei mindestens 2.000 Euro starten. Höhere Speicherausstattungen könnten dann möglicherweise sogar die 3.000-Euro-Marke knacken.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Deutlicher Preisunterschied zwischen USA und Europa

Für den US-Markt hat Apple trotz der Zölle der Trump-Administration und steigender Komponentenpreise in Asien keine Preiserhöhungen vorgenommen. Das iPhone 17 Pro Max beginnt dort bei 1.199 Dollar (ohne Umsatzsteuer, die in den meisten Staaten anfällt). Selbst das Zwei-Terabyte-Modell bleibt mit genau 1.999 Dollar unter der 2.000-Dollar-Marke.

Der deutliche Preisunterschied zwischen den USA und Europa ist bemerkenswert. Während europäische Kunden 2.449 Euro für das Spitzenmodell zahlen, kostet das gleiche Gerät in den USA umgerechnet deutlich weniger – ein Unterschied, der nicht allein durch die fehlende „Sales Tax“ zu erklären ist. 1.999 Dollar entsprechen aktuell nicht ganz 1.710 Euro.

Anzeige
Anzeige

Diese iPhone-Funktionen kennst du vermutlich noch nicht

iPhone 14 und 14 Pro
11 Bilder ansehen
Diese iPhone-Funktionen kennst du vermutlich noch nicht Quelle: (Foto: t3n)

Mehr zu diesem Thema
MIT Technology Review MacBook Apple iPhone Europäische Union
Fast fertig!

Bitte klicke auf den Link in der Bestätigungsmail, um deine Anmeldung abzuschließen.

Du willst noch weitere Infos zum Newsletter? Jetzt mehr erfahren

Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren