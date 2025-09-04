Von 500 auf 2.000 Watt: Was der KI-Chip-Boom für unsere Stromnetze bedeutet

Zum 20-jährigen Jubiläum von t3n (hier geht es zu unserem Jubiläums-Hub) haben wir Expert:innen gefragt, welche Trends und Technologien die Zukunft prägen werden. Einer von ihnen ist Andreas Urschitz, Vorstand und Chief Marketing Officer beim Münchner Halbleiterhersteller Infineon Technologies.

Anzeige Anzeige

t3n: Ist der Stromverbrauch von KI wirklich ein so großes Problem? Laut Internationaler Energieagentur werden Rechenzentren selbst 2030 voraussichtlich weniger als 3 Prozent des weltweiten Stroms verbrauchen – trotz stark wachsender Nachfrage.

Andreas Urschitz: Klar ist: Die Nutzung von KI wird exponentiell steigen, und damit wächst der Energiebedarf von Datenzentren. Um diesen Zubau zu ermöglichen und gleichzeitig unsere Klimaziele zu erreichen, müssen wir sie effizienter machen. Dazu braucht es eine effiziente Stromversorgung – vom Netz bis hin zum Prozessor. Neue KI-Prozessoren werden demnächst bis zu 2.000 Watt pro Chip benötigen. Das ist ein massiver Anstieg gegenüber früheren GPU-Generationen mit einem Stromverbrauch von etwa 500 Watt.

Anzeige Anzeige

Was ist die Lösung?

Wir müssen die Stromversorgung in Datenzentren völlig neu denken. Eine Technologie entwickeln wir gerade mit Nvidia: Statt wie bisher mit dezentralem Wechselstrom wollen wir KI-Datenzentren mit 800 Volt-Hochspannungsgleichstrom versorgen. Dann wird der Strom für die KI-Chips nicht mehr in vielen einzelnen Netzteilen umgewandelt, sondern über zentrale Systeme. Das spart Energie und sorgt gleichzeitig für wertvollen Platz in den vollgepackten Server-Racks. In der Branche sind wir die ersten, die diesen Weg gehen.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Um wie viel lässt sich der Stromverbrauch von Rechenzentren durch höhere Energieeffizienz überhaupt noch reduzieren?

Unsere Architektur kann den Stromverbrauch eines Racks um drei bis vier Prozent senken. Nvidia geht sogar von fünf Prozent aus. Das hört sich zunächst nicht nach viel an. Doch hochgerechnet auf ein KI-Server-Rack mit der Kapazität von einem Megawatt bedeuten fünf Prozent eine Energieeinsparung von 50 Kilowatt, was dem durchschnittlichen Verbrauch von etwa 50 Haushalten entspricht. Auf die Größe einer KI-Gigafactory übertragen, ergeben sich enorme Einsparpotenziale.

Anzeige Anzeige

Ein weiteres Problem ist, dass Datenzentren lokale Netze überlasten und Stromausfälle zur Regel werden könnten – gerade in Entwicklungsländern. Werden die Armen am meisten unter dem Stromverbrauch von KI leiden?

Das Problem von Stromausfällen und Netzüberlastungen ist tatsächlich ein globales Problem. Regionen mit vielen Rechenzentren werden am ehesten von sogenannten „Spikes“, also kurzfristig ansteigenden Spitzen im Strombedarf, betroffen sein. Das betrifft also auch Regionen wie die USA, Europa und China. Wenn eine Million Menschen gleichzeitig ein komplexes KI-Sprachmodell nutzen, kann das innerhalb eines kurzen Zeitabstands bis zu 2 Gigawatt Strom erfordern. Das entspricht dem Stromverbrauch einer kleinen Stadt. Auf solche „Spikes“ müssen die Netze in Regionen mit vielen Rechenzentren vorbereitet sein.

„KI kann ein Turbo für den Klimaschutz sein.“

Führt effizientere Technologie über den Rebound-Effekt nicht auch zu mehr Nachfrage?

Anzeige Anzeige

Dass eine effizientere künstliche Intelligenz zu mehr Nachfrage führt, ist zu erwarten. Das muss aber gar nicht schlecht sein. Ich bin überzeugt: KI kann ein Turbo für den Klimaschutz sein. Sie kann den Stromfluss im Netz effizienter steuern, indem sie den Einsatz von Energiequellen und Speichern optimiert. Sie kann Verkehrsströme auf der Straße besser lenken und Logistikprozesse optimieren. Darüber hinaus sind ihre positiven Effekte in zahlreichen weiteren Anwendungen denkbar, etwa im Gesundheitswesen.

Mehr zu diesem Thema