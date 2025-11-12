Anzeige
News
Bemessungsgrenzen steigen: Wer 2026 weniger Lohn bekommt

Weil die Beitragsbemessungsgrenzen 2026 angehoben werden, werden manche Menschen in Deutschland im kommenden Jahr weniger Lohn bekommen. Was das konkret bedeutet und wen es besonders trifft.

Von Jörn Brien
2 Min.
Lohn 2026

Weniger Lohn 2026? Für die meisten Deutschen ändert sich nichts. (Foto: Wedmoments.stock / Shutterstock)

Bei den sogenannten Beitragsbemessungsgrenzen handelt es sich um eine Obergrenze beim Lohn von Angestellten, bis zu der sie die fälligen Sozialabgaben zahlen müssen. Für den Mehrverdienst fallen dann keine weiteren Abzüge für Arbeitslosen-, Kranken- und Pflege- sowie Rentenversicherung mehr an.

Jährlich neue Beitragsbemessungsgrenzen

Genau diese Obergrenze wird jedes Jahr neu festgelegt. Dabei orientiert man sich an der Lohnzuwachsrate, die laut Prognosen für 2026 rund 5,2 Prozent betragen soll. Die soeben vom Bundeskabinett gebilligten neuen Beitragsbemessungsgrenzen treffen wahrscheinlich nicht allzu viele Menschen in Deutschland, haben es aber in sich, wie Chip Online schreibt.

In puncto Renten- und Arbeitslosenversicherung steigt die Beitragsbemessungsgrenze demnach ab 2026 auf ein Monatseinkommen von 8.450 Euro – ein Plus von 400 Euro gegenüber 2025. Die jährliche Grenze (101.400 Euro) überschreitet damit erstmals die Marke von 100.000 Euro.

2026: Obergrenzen steigen, Lohn sinkt

Weil 2026 erst ab 8.450 Euro keine Abgaben für Renten- und Arbeitslosenversicherung anfallen, schrumpft letztlich der monatliche Betrag, der bei den Betroffenen unterm Strich auf dem Lohnzettel stehen wird. Bei der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung wird die Beitragsbemessungsgrenze um 300 Euro steigen und damit ab 2026 bei 5.812,50 Euro pro Monat liegen.

Ebenfalls um 300 Euro angehoben wird die sogenannte Versicherungspflichtgrenze, die ab 2026 bei 6.450 Euro brutto liegen wird. Das bedeutet, dass alle Arbeitnehmer:innen, die unterhalb dieser Grenze liegen, gesetzlich krankenversichert sein müssen.

Keine Auswirkungen für die meisten Versicherten

Noch sind die Änderungen nicht endgültig beschlossen. Die noch fehlende Zustimmung des Bundesrats gilt aber als fix. Laut dem zuständigen Sozialministerium betreffen die neuen Obergrenzen übrigens nur jene, die schon bisher darüber lagen. Für die überwiegende Mehrheit der Versicherten ändere sich nichts.

Das wird auch klar, wenn man sich anschaut, wie viel Geld vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer:innen in Deutschland durchschnittlich verdienen: monatlich waren das 2024 laut Statista rund 4.700 Euro brutto. Zum Vergleich: 2004 lag der Bruttomonatsverdienst noch bei 2.846 Euro.

Stabilität der sozialen Absicherung sichern

Laut Bundesregierung ist die regelmäßige Anpassung der Beitragsbemessungsgrenzen wichtig, um die „soziale Absicherung stabil“ zu halten. Anderenfalls würde demnach der „Beitrag von Spitzenverdienern an der Finanzierung der Sozialversicherung sinken“ und die Kosten „sich nach und nach stärker auf die niedrigeren Einkommen verschieben“.

