Xbox-Handheld: Microsoft soll Konkurrenz für Nintendos Switch 2 planen

Microsoft will wohl noch dieses Jahr einen Xbox-Handheld präsentieren. (Bild: Shutterstock/rafapress)

Xbox-Freund:innen aufgepasst: Berichten zufolge soll Microsoft noch in diesem Jahr einen Xbox-Handheld präsentieren. Das geht aus einem Bericht von Windows Central hervor.

Darin heißt es, dass das neue Gerät ein Xbox-gebrandeter Handheld sein wird und den Codenamen „Keenan“ trägt.

Mit welchem PC-Hersteller er entwickelt wird, sei noch offen

Er soll eine offizielle Xbox-Guide-Taste haben und pünktlich zum Weihnachtsgeschäft 2025 erscheinen. Sollte das eintreten, bekämen Zocker:innen noch 2025 eine Handheld-Alternative zur Switch 2 von Nintendo, die seit Anfang des Jahres heiß besprochen wird.

Entwickelt werden soll der Handheld mit einem PC-Hersteller – ob Microsoft dabei auf Asus, Acer, HP, Dell, Lenovo oder ein anderes Unternehmen setzt, sei noch nicht bekannt.

Microsoft will „das Beste von Xbox und Windows“ zusammenbringen

Vergangenes Jahr sprach Phil Spencer, der CEO von Microsoft Gaming, noch davon, das Unternehmen arbeite an einem Gaming-Handheld, aber ein fertiges Produkt sei noch ein paar Jahre entfernt. Laut Kotaku ist das womöglich immer noch so – und dieser „Xbox-gebrandete“ Handheld von 2025 wäre ein Schritt in diese Richtung.

Anfang des Jahres hatte Jason Ronald, Microsofts Vizepräsident für „Next Generation“, auf der CES 2025 gegenüber The Verge erklärt, dass man „das Beste von Xbox und Windows“ für zukünftige PC-Gaming-Handhelds zusammenbringen wolle. Teil dieses Plans könnte ein neues, auf Spiele ausgerichtetes Betriebssystem sein oder eine neue Betriebssystemschicht, die mit SteamOS konkurrieren könnte.

Microsofts Next-Gen-Konsolen sollen 2027 auf den Markt kommen

The Verge berichtete Anfang dieser Woche, dass „Keenan“ so etwas wie ein neu gestalteter „Partner“-PC-Gaming-Handheld sein soll, auf dem diese neue Softwareschicht läuft – und kein vollwertiges, intern entwickeltes Xbox-Gerät.

Microsofts Next-Gen-Konsolen sollen 2027 auf den Markt kommen. Die nächste Controller-Generation könnte über „Direct-to-Cloud-Konnektivität“ verfügen. Es ist davon auszugehen, dass Microsofts Arbeit mit generativer KI und die bestehende Windows-Plattform für PC auch in der Xbox-Zukunft eine größere Rolle spielen werden. Dies stehe im Einklang mit den jüngsten Signalen der Unternehmensführung, berichtet Kotaku.