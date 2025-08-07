Berkshire ohne “Buffet-Bonus”: Was von der Investorenlegende bleibt
Warren Buffetts Unternehmen Berkshire Hathaway verliert erneut Milliarden mit seiner Beteiligung am kriselnden Lebensmittelkonzern Kraft Heinz: Insgesamt 3,8 Milliarden Dollar muss die Invetsmentgesellschaft auf den rund 27-Prozent-Anteil an dem Ketchuphersteller abschreiben, wie aus dem jüngsten Quartalsbericht hervorgeht.
Ulrike Barth liefert seit Anfang 2023 als Freelancerin bei t3n Einsichten in die Welt der Fintechs, Kryptowährungen und rund um den Verbraucherschutz im Finanzwesen.