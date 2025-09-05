Berufsanfänger: Weniger Einstiegsjobs, längere Bewerbungsprozesse, häufiges Ghosting

Nicht nur wegen der Angst, von Künstlicher Intelligenz überflüssig gemacht zu werden: Berufseinsteiger:innen haben es derzeit schwer. Diesen gefühlten, von vielen Vertreter:innen der Generation Z geteilten Eindruck untermauert eine Umfrage von Stepstone.

Vier Millionen Stellenanzeigen zwischen 2020 und 2025 ausgewertet

Das Jobportal hat dazu über vier Millionen Stellenanzeigen für ausgewertet. Der untersuchte Zeitraum umfasste Jobangebote aus der Zeit zwischen Januar 2020 und April 2025.

Um Jobs für Berufsanfänger:innen zu identifizieren, haben die Autor:innen der Stepstone-Studie Stellenausschreibungen herausgefiltert, die Schlagworte wie „Trainee“, „Berufseinsteigerin“, „Absolvent*in“ oder „abgeschlossene Ausbildung“ beinhalteten. Dann verglichen sie diese Beginner-Jobs mit dem gesamten Stellenangebot.

Anfang 2025 45 Prozent unter Gesamtschnitt

Die Auswertung zeigte: Der Anteil der Inserate für Einsteiger:innen ist in den letzten Jahren stark zurückgegangen. Nach einem Tief zu Beginn der Corona-Pandemie im Jahr 2020 kam es Ende 2021 bis Anfang 2022 zu einem zwischenzeitlichen Nachfragehoch. Der Anteil der Jobs für Anfänger:innen lag zeitweilig fast 20 Prozent über dem Gesamtschnitt.

Doch dann ging es stetig abwärts. Im ersten Quartal des Jahres 2025 lag die Zahl der Einsteigerjobs 45 Prozent unter dem Durchschnitt aus den untersuchten Jahren.

„Wir durchleben eine wirtschaftliche Schwächephase“

„Für viele junge Menschen ist die Situation aktuell schwieriger als noch vor zwei bis drei Jahren“, sagte der Arbeitsmarktexperte Tobias Zimmermann von Stepstone laut der Pressemitteilung. „Wir durchleben eine wirtschaftliche Schwächephase, aber gleichzeitig bleibt der Fachkräftemangel bestehen“, zitierte ihn die Jobplattform.

Der demografische Wandel wird sich laut Zimmermann in den nächsten Jahren verschärfen. Eigentlich müssten Unternehmen deshalb stärker in den Nachwuchs investieren. Diese Entwicklung könnte der jüngeren Generation in die Karten spielen.

Unterschiede nach Berufsfeldern

Nicht in allen Berufsfeldern ist der Anteil der Jobs für Einsteiger:innen gleich gesunken. Besonders stark betroffen sind laut Stepstone klassische administrative und datenverarbeitende Tätigkeiten. Im Vertrieb ist der Anteil etwa um 56 Prozent gesunken, im Personalwesen um die Hälfte.

Gestiegen ist hingegen der Anteil in Bereichen, in denen es um direkten Kontakt mit Menschen geht. Im Bildungssektor ging es um 96 Prozent nach oben, im Handwerk immerhin um 52 Prozent.

Akademiker:innen besonders betroffen

Akademiker:innen tun sich laut der Studie besonders schwer beim Einstieg ins Berufsleben. Dies zeigte eine Befragung unter 260 Berufsanfänger:innen. Hochschulabsolvent:innen mussten im Schnitt 40 Bewerbungen abschicken, um zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen zu werden. Altersgenoss:innen mit abgeschlossener Berufsausbildung benötigten nur 26 Bewerbungen.

Und das, obwohl Akademiker:innen mehr Aufwand betreiben. Sie investierten im Schnitt sieben Stunden in eine einzelne Bewerbung. Bei Absolventen einer Ausbildung waren es nur fünf Stunden.

74 Prozent der Jobsuchenden mit Hochschulabschluss erlebten zudem mindestens einmal Ghosting. Das heißt, dass sie bei einer Bewerbung überhaupt keine Rückmeldung erhalten haben. Unter den Bewerber:innen mit Berufsausbildung ist dies nur 61 Prozent passiert.

