Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Berufsanfänger: Weniger Einstiegsjobs, längere Bewerbungsprozesse, häufiges Ghosting

In den letzten Jahren ist der Anteil von Jobs für Berufseinsteiger:innen deutlich gesunken. Besonders hart trifft es laut der Studie eines Jobportal Akademiker:innen. Doch nicht alle Berufsfelder sind gleich stark betroffen.

Von Sebastian Milpetz
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Berufsanfänger: Weniger Einstiegsjobs, längere Bewerbungsprozesse, häufiges Ghosting

Berufseinsteiger brauchen derzeit viel Geduld (Foto: Inside Creative House / Shutterstock)

Nicht nur wegen der Angst, von Künstlicher Intelligenz überflüssig gemacht zu werden: Berufseinsteiger:innen haben es derzeit schwer. Diesen gefühlten, von vielen Vertreter:innen der Generation Z geteilten Eindruck untermauert eine Umfrage von Stepstone.

Anzeige
Anzeige

Vier Millionen Stellenanzeigen zwischen 2020 und 2025 ausgewertet

Das Jobportal hat dazu über vier Millionen Stellenanzeigen für ausgewertet. Der untersuchte Zeitraum umfasste Jobangebote aus der Zeit zwischen Januar 2020 und April 2025.

Empfehlungen der Redaktion
Artikel wechseln

Um Jobs für Berufsanfänger:innen zu identifizieren, haben die Autor:innen der Stepstone-Studie Stellenausschreibungen herausgefiltert, die Schlagworte wie „Trainee“, „Berufseinsteigerin“, „Absolvent*in“ oder „abgeschlossene Ausbildung“ beinhalteten. Dann verglichen sie diese Beginner-Jobs mit dem gesamten Stellenangebot.

Anzeige
Anzeige

Anfang 2025 45 Prozent unter Gesamtschnitt

Die Auswertung zeigte: Der Anteil der Inserate für Einsteiger:innen ist in den letzten Jahren stark zurückgegangen. Nach einem Tief zu Beginn der Corona-Pandemie im Jahr 2020 kam es Ende 2021 bis Anfang 2022 zu einem zwischenzeitlichen Nachfragehoch. Der Anteil der Jobs für Anfänger:innen lag zeitweilig fast 20 Prozent über dem Gesamtschnitt.

Doch dann ging es stetig abwärts. Im ersten Quartal des Jahres 2025 lag die Zahl der Einsteigerjobs 45 Prozent unter dem Durchschnitt aus den untersuchten Jahren.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

„Wir durchleben eine wirtschaftliche Schwächephase“

„Für viele junge Menschen ist die Situation aktuell schwieriger als noch vor zwei bis drei Jahren“, sagte der Arbeitsmarktexperte Tobias Zimmermann von Stepstone laut der Pressemitteilung. „Wir durchleben eine wirtschaftliche Schwächephase, aber gleichzeitig bleibt der Fachkräftemangel bestehen“, zitierte ihn die Jobplattform.

Der demografische Wandel wird sich laut Zimmermann in den nächsten Jahren verschärfen. Eigentlich müssten Unternehmen deshalb stärker in den Nachwuchs investieren. Diese Entwicklung könnte der jüngeren Generation in die Karten spielen.

Anzeige
Anzeige

Unterschiede nach Berufsfeldern

Nicht in allen Berufsfeldern ist der Anteil der Jobs für Einsteiger:innen gleich gesunken. Besonders stark betroffen sind laut Stepstone klassische administrative und datenverarbeitende Tätigkeiten. Im Vertrieb ist der Anteil etwa um 56 Prozent gesunken, im Personalwesen um die Hälfte.

Gestiegen ist hingegen der Anteil in Bereichen, in denen es um direkten Kontakt mit Menschen geht. Im Bildungssektor ging es um 96 Prozent nach oben, im Handwerk immerhin um 52 Prozent.

Akademiker:innen besonders betroffen

Akademiker:innen tun sich laut der Studie besonders schwer beim Einstieg ins Berufsleben. Dies zeigte eine Befragung unter 260 Berufsanfänger:innen. Hochschulabsolvent:innen mussten im Schnitt 40 Bewerbungen abschicken, um zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen zu werden. Altersgenoss:innen mit abgeschlossener Berufsausbildung benötigten nur 26 Bewerbungen.

Anzeige
Anzeige

Und das, obwohl Akademiker:innen mehr Aufwand betreiben. Sie investierten im Schnitt sieben Stunden in eine einzelne Bewerbung. Bei Absolventen einer Ausbildung waren es nur fünf Stunden.

74 Prozent der Jobsuchenden mit Hochschulabschluss erlebten zudem mindestens einmal Ghosting. Das heißt, dass sie bei einer Bewerbung überhaupt keine Rückmeldung erhalten haben. Unter den Bewerber:innen mit Berufsausbildung ist dies nur 61 Prozent passiert.

Erfolgreicher im Job: Diese Apps helfen bei der Karriere

23 Bilder ansehen
Erfolgreicher im Job: Diese Apps helfen bei der Karriere Quelle: Mockuphone

Mehr zu diesem Thema
Fast fertig!

Bitte klicke auf den Link in der Bestätigungsmail, um deine Anmeldung abzuschließen.

Du willst noch weitere Infos zum Newsletter? Jetzt mehr erfahren

Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren