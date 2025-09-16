Beschleunigt KI wirklich den wissenschaftlichen Fortschritt – oder passiert das Gegenteil?
Sam Altman ist überzeugt, dass KI schon 2026 erstmals wirklich neuartige Ideen formulieren wird. Damit steht er nicht alleine da. In den vergangenen Jahren haben eine ganze Reihe von KI-Expert:innen prognostiziert, dass künstliche Intelligenz das Tempo des wissenschaftlichen Fortschritts anheben werde.
Kim Rixecker betreut bei t3n das Ressort Software & Infrastruktur. Darüber hinaus kümmert er sich einmal wöchentlich als Chef vom Dienst um die Planung und Koordinierung der Online-Inhalte auf t3n.