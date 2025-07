Besser schlafen: Uralter Brauch ist effektiver als Tabletten – und wissenschaftlich geprüft

Allein in Deutschland sollen knapp 40 Prozent der Menschen Probleme haben, ein- und/oder durchzuschlafen. Zwischen und fünf und zehn Prozent der Deutschen leiden gar an einer krankhaften Schlafstörung (Insomnie).

Bewegung gegen Schlafprobleme

Tipps für einen besseren Schlaf gibt es reichlich. Dabei wird etwa bei der Ernährung angesetzt. So sollen Obst und Gemüse einem guten Schlaf förderlich, Koffein, Zigaretten und Alkohol eher abträglich sein. Chinesische Forscher:innen haben jetzt untersucht, inwieweit Bewegung gegen Schlafstörungen helfen kann.

Ein Forschungsteam der Universität Peking hat für seine im Fachmagazin BMJ Evidence Based Medicine veröffentlichte Metaanalyse 22 Studien mit insgesamt mehr als 1.300 Teilnehmer:innen zusammengefasst. Die entsprechenden Studien beinhalteten verschiedene Therapieformen gegen Schlafstörungen und liefen jeweils zwischen vier und 26 Wochen.

Yoga, Tai Chi und Joggen wirksam

Das Ergebnis: Bestimmte sanfte Bewegungsformen wie Yoga, Tai Chi, Spazierengehen und Joggen könnten zu den wirksamsten Methoden gehören, um die Schlafqualität zu verbessern und Symptome von Schlaflosigkeit zu lindern, wie Scitechdaily schreibt.

Yoga führte in den wissenschaftlichen Untersuchungen zu einer Verlängerung der Schlafzeit um fast zwei Stunden und verbesserte die Schlafeffizienz um fast 15 Prozent. Zudem wurde dadurch die Einschlafzeit um etwa eine halbe Stunde verkürzt.

Tai Chi besser als bestehende Methoden

Auf eine ähnlich hohe Wirksamkeit kam auch die alte chinesische Kampfkunst Tai Chi. Deren Einsatz erwies sich bei allen subjektiv und objektiv bewerteten Ergebnissen über einen Zeitraum von zwei Jahren als signifikant besser als alle bestehenden Behandlungsmethoden wie etwa Schlaftabletten, wie es in der Studie heißt.

Darüber hinaus sollen auch einfaches Spazierengehen oder Joggen die Schwere von Schlafstörungen lindern können. Alle diese Bewegungsformen lassen sich ohne großen Aufwand oder Kosten ausführen. Sie eignen sich also auch für die Integration in die Primärversorgung oder spezielle Gesundheitsprogramme, so die Forscher:innen.

Achtsamkeitstraining lindert Ängste

Dass gerade Yoga und Tai Chi besonders gut gegen Schlafstörungen helfen, liegt laut den Forscher:innen daran, dass dabei auf den Körper fokussiert sowie kontrolliert geatmet wird. Das Achtsamkeitstraining verändere die Gehirnaktivität und lindere dadurch Ängste und depressive Symptome, die einen erholsamen Schlaf beeinträchtigen können.

