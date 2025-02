Besserer Einblick in KI-Logik: OpenAI erweitert o3-Mini um ein neues Feature

Um Nutzer:innen einen tieferen Einblick in die Denkprozesse seiner Systeme zu geben, hat OpenAI laut Techcrunch eine neue Funktion für sein KI-Modell o3-Mini eingeführt. Das Unternehmen reagiert damit auf den wachsenden Druck durch konkurrierende Modelle wie Deepseeks R1, das eine vollständige Offenlegung der Schlussfolgerungen ermöglicht. Die neue Funktion soll das Vertrauen in die generierten Antworten erhöhen und gleichzeitig die Nutzungserfahrung verbessern.

Anzeige Anzeige

Mehr Transparenz durch einsehbare Gedankenketten

Sowohl in der kostenlosen als auch in der gebührenpflichtigen Version von ChatGPT können Nutzer:innen ab sofort eine detailliertere Darstellung der Gedankenkette des KI-Modells einsehen. Insbesondere Abonnent:innen der Premium-Varianten von ChatGPT, die o3-Mini in der Konfiguration „High Reasoning“ verwenden, erhalten einen erweiterten Einblick in die logischen Schritte des Modells. „Wir führen eine aktualisierte Argumentationskette für o3-Mini ein, die es Nutzer:innen erleichtern soll, die Denkweise des Modells zu verstehen“, erklärte ein OpenAI-Sprecher gegenüber Techcruch. Dank dieses Updates sollen Nutzer:innen jetzt besser in der Lage sein, die Überlegungen des Modells nachzuvollziehen, was mehr Transparenz und Vertrauen schaffen soll.

OpenAI zeigt immer noch nicht die kompletten Denkschritte von o3-mini, aber das Unternehmen hat nach eigenen Angaben einen Kompromiss gefunden: o3-Mini darf weiterhin frei „denken“, aber die Überlegungen des Modells werden jetzt in ausführlicheren Zusammenfassungen dargestellt. „Um Transparenz und Sicherheit zu erhöhen, haben wir einen zusätzlichen Nachbearbeitungsschritt hinzugefügt, bei dem das Modell die unverarbeitete Gedankenkette überprüft, unsichere Inhalte entfernt und komplexe Ideen vereinfacht“, erklärte ein OpenAI-Sprecher gegenüber Techcrunch. Dadurch werde es auch Nutzer:innen, deren Muttersprache nicht Englisch ist, möglich, die Gedankenkette nachzuvollziehen, was die Nutzungserfahrung zusätzlich verbessern soll.

Anzeige Anzeige

OpenAI reagiert auf den Vorstoß von Deepseek

Hintergrund der Innovation ist die steigende Nachfrage nach nachvollziehbaren Entscheidungspfaden in KI-Modellen. Insbesondere sogenannte „Reasoning“-Modelle, zu denen auch o3-Mini gehört, prüfen ihre eigenen Ergebnisse gründlich, bevor sie eine Antwort geben. Das kann zwar dazu führen, dass sie etwas länger für eine Antwort brauchen, erhöht aber gleichzeitig die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der generierten Inhalte.

Anzeige Anzeige

Das chinesische KI-Unternehmen Deepseek, das mit seinem Modell R1 in direkter Konkurrenz zu OpenAI steht, geht noch einen Schritt weiter: Hier legt das Modell die gesamte Gedankenkette offen, was von vielen Forscher:innen als idealer Ansatz angesehen wird. Das verbessert nicht nur die Nachvollziehbarkeit, sondern ermöglicht es auch, Fehler frühzeitig zu erkennen, indem sichtbar wird, ob das Modell in die richtige oder eine fehlerhafte Richtung denkt.

OpenAI hat bisher – auch aus Wettbewerbsgründen – darauf verzichtet, die vollständige Argumentation von o3-Mini und seinen Vorgängern o1 und o1-Mini darzustellen. Jetzt hat der KI-Pionier eingelenkt – hauptsächlich wohl aufgrund des Drucks, den der neue Konkurrent aus China ausübt.

Anzeige Anzeige

Sora – Das sind die besten Clips von OpenAIs Video-KI

10 Bilder ansehen Sora: Das sind die besten Clips von OpenAIs Video-KI Quelle:

Mehr zu diesem Thema