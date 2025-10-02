Besseres Zeitmanagement im Arbeitsalltag: Dieser Prompt räumt deinen Kalender auf

Dein Kalender ist eine Mischung aus Meetings, Fokusblöcken und unregelmäßigen Lücken? Vielleicht ist Planung auch generell nicht deine Stärke? In beiden Fällen kannst du Künstliche Intelligenz zur Überarbeitung deines Kalenders nutzen. Den passenden Prompt erhältst du in der aktuellen Folge von t3n MeisterPrompter.

In der Episode stellen Prompt-Expertin Susanne Renate Schneider und t3n-Redakteurin Stella-Sophie Wojtczak zwei Varianten vor. Die erste ist ausreichend, um eine grobe Übersicht über den Kalender zu bekommen.

Kurzer Prompt, um schnellen Überblick zu erleichtern

Der Prompt: „Analysiere meine Kalenderdaten der nächsten Woche. Erkenne Zeitfresser oder Doppelungen. Schlage zwei Zeitfenster für fokussiertes Arbeiten vor.“

Damit diese Analyse gelingt, musst du deinen Kalender aus der App deiner Wahl exportieren und als PDF anhängen. Alternativ genügt ein Screenshot der gewünschten Woche, den du anhängst.

Möglich ist zudem, Claude, ChatGPT und Google Gemini Zugriff auf den digitalen Kalender zu geben. Dies ist zwar praktisch, aufgrund des Datenschutzes jedoch nicht immer möglich. In Unternehmen sind solche Freigaben aufgrund von Datenschutzbestimmungen mitunter nicht erlaubt.

Prompt zum langfristigen Optimieren: Schritt-für-Schritt-Plan einbauen

Wer seinen Kalender nicht nur kurzfristig, sondern dauerhaft mit KI optimieren will, braucht einen umfassenderen Prompt. Der beginnt mit der üblichen Rollenzuweisung. In dem Fall wählen wir die Zuordnung als „erfahrener Zeitmanagement-Coach“.

Anschließend folgt die Aufgabenbeschreibung: „Analysiere meine aktuelle Wochenplanung und optimiere sie so, dass ich produktiv bleibe, ohne mich zu überlasten“. Das Wichtigste für die Variante ist die darauffolgende Schritt-für-Schritt-Planung. Mit dieser gibst du vor, wie die übergeordnete Aufgabe erfüllt werden soll. Die vollständige Prompt-Vorlage findest du in den Shownotes der verlinkten Podcast-Episode.

Podcast über Apple, Spotify oder andere Plattformen abonnieren

Den Podcast t3n MeisterPrompter hörst du über die Podcast-Plattform deiner Wahl. Gebt dafür in der Suche „t3n MeisterPrompter“ ein. Alternativ findet ihr direkte Verlinkungen:

Du hast einen Vorschlag für ein Episoden-Thema? Schreib uns unter meisterprompter@t3n.de. Alternativ erreichst du Renate über Instagram und Tiktok unter @renate.gpt oder du meldest dich auf Instagram oder Tiktok unter @t3n_magazin.