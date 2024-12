Was sind eure Lieblingsfilme zu Weihnachten? Falls ihr noch etwas Inspiration braucht, schaut gerne in unsere Listen. (Foto: Yuganov Konstantin/ Shutterstock)

Kurz vor Weihnachten warten bei Netflix, Disney Plus* und Amazon einige echte Hingucker auf euch. Egal, ob ihr nach weihnachtlichen Klassikern oder neuen Blockbustern ohne Weihnachtsbezug sucht. Für Streaming-Fans wird einiges geboten. Wir haben euch für die jeweiligen Streaming-Anbieter eine spannende Liste zusammengesucht.

Über unsere Navigation könnt ihr bequem zu euren Lieblingsanbietern springen und euch Inspiration für die Festtage und danach suchen. Keine Lust auf Weihnachtsfilme? Auch in diesem Fall haben wir etwas für euch: Hier findet ihr zehn perfekte Anti-Weihnachtsfilme für Grinches.

Weihnachten bei Disney Plus

Weihnachtshits wie Noelle im Trailer findet ihr bei Disney Plus auf der Übersichtsseite. Ebenfalls im Angebot sind Klassiker wie Kevin allein zu Hause (1990) oder der Animationsfilm Mickys fröhliche Weihnachten (1999). Wir haben euch ein paar Listen erstellt zu den besten Weihnachtsfilmen für Kinder und Erwachsene, Specials sowie neuen Filmen. Die besten Weihnachtsfilme bei Disney Plus seht ihr hier:

Kevin allein zu zu Haus und Kevin allein in New York

Santa Clause – Eine schöne Bescherung (samt Fortsetzungen + Serien-Spin-off)

Tim Burtons The Nightmare before Christmas

Die Muppets Weihnachtsgeschichte

Noelle

Die gute Fee

Eine Weihnachtsgeschichte (düstere Variante des Klassikers als Animationsfilm)

Das Wunder von Manhatten

Der Nussknacker und die vier Reiche

Weihnachtsprogramm: Tolle Kinderfilme für die Feiertage bei Disney Plus

Als Familie gemeinsam vor dem Fernseher zu sitzen und einen Film auszusuchen, ist bestimmt nicht immer einfach. Deshalb haben wir euch eine gute Weihnachtsmischung zusammengestellt, die für Kinder und Eltern gleichermaßen spannend sein könnte. Sie handeln nicht zwangsläufig von Weihnachten, bieten sich aber für die Feiertage an:

Coco: Lebendiger als das Leben (Animation, 2017)

Wall-E – Der Letzte räumt die Erde auf (Animation, 2008)

Die Eiskönigin Teil 1 und 2 (Animation, 2013/2019)

Mary Poppins Returns (Fantasy/Familienfilm, 2019

Verwünscht nochmal (Fortsetzung vom beliebten Film Verwünscht mit Amy Adams und Patrick Dempsey)

Serien und Weihnachts-Specials bei Disney Plus

Ihr sucht statt langen Filmen eher kurze und lockere Serien oder Clips unter einer Stunde? Dann könnte euch diese Auswahl interessieren, die euch nicht für ewig am Fernseher fesseln:

Santa Clause – Die Serie

Guardians of the Galaxy Holiday Special

Micky rettet Weihnachten

Es war einmal ein Schneemann (mit Olaf aus Frozen)

Hawkeye (Marvel-Serie mit weihnachtlichem Setting)

Mehr als Weihnachten: Dezember-Neustarts bei Disney Plus 2024

Wer die Weihnachtsklassiker nicht mehr sehen kann und für die Feiertage etwas Neues sucht, wird vielleicht in dieser Liste fündig. Wir haben euch die neu hinzugefügten Serien und Filme im Dezember 2024 aufgelistet:

Andy’s 8: Der Weihnachtsraub (Komödie)

Elton John: Never Too Late (Musik)

Star Wars: Skeleton Crew (Science Fiction)

Traum Studios (Animation, Kinder)

The Simpsons: (Ho Ho Ho) Santa Homer (Animation)

Disney Junior Arielle (Animation)

Weihnachten bei Netflix

Auch bei Netflix gibt es viele Weihnachtshits wie Best. Christmas. Ever! Auch hier findet ihr wieder eine Übersichtsseite, die ihr über die Reiter Movies, Genres und dann Holidays finden könnt. Zu sehen gibt es Verrückte Weihnachten (2004) oder Animationsfilme wie Der Grinch (2018). Wir haben euch ein paar Listen erstellt zu den besten Weihnachtsfilmen für Kinder und Erwachsene, Specials sowie neuen Filmen. Die besten Weihnachtsfilme bei Netflix seht ihr hier:

Klaus (Animation/Kinderfilm, 2019)

Der Grinch (Animation/Komödie, 2018)

The Christmas Chronicles 1 und 2 (Komödien mit Kurt Russell, 2018 und 2020)

Dirty Office Party (Komödie mit Jennifer Aniston, 2016)

Der Grinch (Kult-Komödie, 2000)

Scrooge – ein Weihnachtsmusical (Animationsvariante von Dickens Weihnachtsgeschichte, 2022)

Falling for Christmas

Family Switch (2023): Komödie mit Ed Helms und Jennifer Garner (ab 30. November)

Weihnachten mal anders (2023): Romantische Komödie (ab 6. Dezember)

Best. Christmas. Ever! (2023): Komödie mit Heather Graham und Jason Biggs (ab 16. November)

Blown Away: Christmas (Glasbläser im Wettbewerb)

Weihnachtsprogramm: Tolle Kinderfilme für die Feiertage bei Netflix

Jeder sollte sich einmal einen Film aussuchen dürfen, wenn man als Familie gemeinsam vor dem Fernseher hockt. Damit niemand zu kurz kommt, haben wir euch eine gute Weihnachtsmischung an Animationsfilmen zusammengestellt, die für Kinder und Eltern gleichermaßen spannend sein könnten. Sie handeln nicht zwangsläufig von Weihnachten, bieten sich aber für die Feiertage an:

Shaun das Schaf: Wollige Bescherung

Minions und mehr 1

David und die Weihnachtselfen

Dragons: Die jungen Drachenretter

Serien und Weihnachts-Specials bei Netflix

Ihr wollt lieber kurze und knackige Serien oder Clips? Dann könnten euch diese Auswahl für Filme und Specials unter einer Stunde interessieren, die euch nicht für ewig am Fernseher fesseln:

BoJack Horseman Christmas Special

Murderville: Who killed Santa? (Comedy-Special mit Will Arnett und Jason Bateman)

A very Murray Christmas

Mehr als Weihnachten: Dezember-Neustarts bei Netflix 2024

Wer die Weihnachtsklassiker nicht mehr sehen kann und für die Feiertage etwas Neues sucht, wird vielleicht in dieser Liste fündig. Wir haben euch die neu hinzugefügten Serien- und Filme im Dezember 2024 aufgelistet:

Alle Jahre wieder – Weihnachten mit den Coopers (Komödie)

Transformers: Aufstieg der Bestien (Action, Sci-Fi)

Harry Potter (alle Filme)

La La Land (Romantische Komödie)

Mortal Engines: Krieg der Städte (ab 16. Dezember, Sci-Fi-Action)

The Dead Don’t Die – Zombie-Komödie (ab 16. Dezember, Zombie-Komödie)

Weihnachten bei Amazon Prime

Prime bietet ebenfalls eine Auswahl an Weihnachtsfilmen wie Candy Cane Lane im Trailer. Wie auch bei Netflix ist der Animationsfilm Der Grinch (2018) in Prime Video enthalten. Wer es eher lustiger mag, für den könnte die Komödie Schöne Bescherung (1991) etwas sein. Wir haben euch außerdem ein paar Listen erstellt zu den besten Weihnachtsfilmen für Kinder und Erwachsene, Specials sowie neuen Filmen und Serien. Die besten Weihnachtsfilme bei Amazon Prime seht ihr hier:

Candy Cane Lane (Komödie mit Eddie Murphy, 2023)

Friedliche Weihnachten (Serie, 2023)

Liebe braucht keine Ferien (Romantische Komödie)

When Harry Meets Sally (Romantische Komödie)

Weihnachtsprogramm: Tolle Kinderfilme für die Feiertage bei Prime Video

Nicht alle Weihnachtsfilme sind kindertauglich. Damit niemand zu kurz kommt, haben wir ein paar Filme für junge und junggebliebene Zuschauer herausgesucht. Sie handeln nicht zwangsläufig von Weihnachten, bieten sich aber für die Feiertage an:

Elliot, das kleinste Rentier (Animationsfilm)

Der Polarexpress (Animationsfilm)

Pettersson und Findus – Das schönste Weihnachten überhaupt

Der Weihnachtsdrache (Animationsfilm)

Super Mario Bros Film (Videospielverfilmung, Animation)

Ich, einfach unverbesserlich (mehrere Filme, Animation)

Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind (Magie, aus Harry-Potter-Universum)

Serien und Weihnachts-Specials bei Prime Video

Ihr wollt lieber kurze und knackige Serien oder Clips? Dann könnten euch diese Auswahl für Filme und Specials unter einer Stunde interessieren, die euch nicht ewig am Fernseher fesseln:

Mr. Bean (14 Folgen, Komödie)

LOL Xmas-Special (Show mit Bully Herbig, 2023), ab 22. Dezember

Mehr als Weihnachten: Dezember-Neustarts bei Prime Video 2024

Wer die Weihnachtsklassiker nicht mehr sehen kann und für die Feiertage etwas Neues sucht, wird vielleicht in dieser Liste fündig. Wir haben euch die neu hinzugefügten Serien- und Filme im Dezember 2024 aufgelistet:

Playmobil: Der Film (Animationsfilm)

Der Mann im Mond (romantisches Drama)

Fast & Furious 10 (Action)

Renfield (Horror, Komödie)

Sing (Animationsmusical)

Bei welchem Streaming-Anbieter gibt es die Weihnachtsklassiker?

Falls ihr nicht nach dem Programm bei einem einzelnen Anbieter sucht, sondern nach einem bestimmten filmischen Weihnachtsklassiker, dann seid ihr hier genau richtig:

Stirb Langsam (1988): Bruce Willis in seiner Paraderolle als John McClane zuzusehen, macht auch noch über 30 Jahre nach dem Kinostart eine Menge Spaß. Was die wilden Schießereien mit Weihnachten zu tun haben? Zufällig haben sich die Stirb-Langsam-Terroristen um Hans Gruber eine Weihnachtsfeier ausgesucht, um ihren explosiven Plan durchzuziehen. Dabei haben sie aber die Rechnung ohne John McClane (Willis) gemacht. Der hat nämlich nur wenig Lust, sich Weihnachten von ihnen ruinieren zu lassen. Für alle, die auch in der Weihnachtszeit nicht auf Action verzichten wollen.

Die Muppets Weihnachtsgeschichte (1992): Die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens ist wohl eine der bekanntesten Erzählungen zu Weihnachten überhaupt. Dazu haben auch die zahlreichen Verfilmungen beigetragen. Die Muppets-Variante hebt sich allerdings deutlich von den anderen Filmversionen ab und punktet mit jeder Menge Humor, Gesangseinlagen und Schauwerten für Jung und Alt. Kermit, Miss Piggy und Co. liefern definitiv skurrile Weihnachtsunterhaltung.

Die Muppets Weihnachtsgeschichte gibt es aktuell im Abo bei Disney Plus*

Schöne Bescherung (1989): Chevy Chase hat mit National Lampoon’s Christmas Vacation (Originaltitel) einen echten Kultfilm zu Weihnachten geschaffen. Der Familienvater Clark Griswold träumt vom perfekten Weihnachten. Seine chaotische Großfamilie und seine eigene Unfähigkeit lassen ihn auf dem Weg dahin allerdings immer wieder verzweifeln. Eine immer noch lustige Komödie für verschiedene Altersstufen.

Drei Haselnüsse für Aschenbrödel: Dieses Weihnachtsmärchen von 1973 ist eine Co-Produktion aus der ehemaligen Tschechoslowakei und der DDR. Der Film gehört für viele an Weihnachten zum Pflichtprogramm. Neben diversen Free-TV-Ausstrahlungen hat der fantasievolle Kinderfilm seinen Weg mittlerweile auch zu den Streamingdiensten gefunden.

Eine Neuverfilmung findet ihr bei Amazon Prime über Freevee mit Werbung

Gremlins: Die Monsterkomödie von Joe Dante aus dem Jahr 1984 ist zu Recht ein Klassiker. Eher witzig als gruselig nehmen die Gremlins kurz vor Weihnachten eine amerikanische Stadt auseinander. Dank der liebevoll designten Puppen und anderen handgemachten Tricks macht der Film auch Weihnachten 2023 noch Laune.

Enthalten in Sky Ticket und zum Leihen oder Kaufen bei Amazon Prime Video*