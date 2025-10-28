Besuch auf einer der größten KI-Veranstaltungen Afrikas: „Wir müssen unsere Arbeit der Welt zeigen“

Es ist Ende August in Ruandas Hauptstadt Kigali, und zahllose Menschen füllen einen großen Saal bei einer der größten Zusammenkünfte von Experten für KI und maschinelles Lernen in ganz Afrika. Der Raum ist mit weißen Vorhängen drapiert, auf einer riesigen Leinwand blinken Videos, die mit generativer KI erstellt wurden. Aus den Lautsprechern ertönt laut ein klassisches ostafrikanisches Volkslied der Sängerin Saida Karoli aus Tansania.

Freunde begrüßen sich, während Kellner Pfeilwurz-Chips und zuckerhaltige Mocktails servieren. Ein Mann und eine Frau, die Leopardenfelle über ihrer Kleidung tragen, nippen an ihren Bieren und unterhalten sich; viele Frauen tragen handgewebte äthiopische Gewänder mit roten, gelben und grünen Stickereien. Alles strotzt vor Leben. „Das Beste an der Indaba sind immer die Partys“, erzählt mir Informatikerin Nyalleng Moorosi. Indaba bedeutet auf Zulu so viel wie Versammlung, und Deep Learning Indaba, diese Veranstaltung hier, ist eine jährliche KI-Konferenz, auf der Experten aus Afrika ihre Forschungsergebnisse und neuen Technologien vorstellen.

Ableger in 50 Ländern

Moorosi ist leitende Forscherin am Distributed AI Research Institute, das von der Ex-Google-Forscherin Timnit Gebru gegründet wurde, und ist zu diesem Anlass aus dem Bergkönigreich Lesotho angereist. Mit ihrem charakteristischen „Mama Africa“-Kopftuch bahnt sie sich einen Weg durch die überfüllte Halle. Kurz darauf ertönt fröhliche nigerianische Musik aus den Lautsprechern. Spontan springen die Menschen auf und versammeln sich um die Bühne, wo sie Flaggen vieler afrikanischer Nationen schwenken. Moorosi beobachtet das Geschehen und lacht. „Die Stimmung auf der Indaba – dieser Gemeinschaftsgeist – ist wirklich stark“, sagt sie und klatscht in die Hände. Moorosi ist eines der Gründungsmitglieder von Deep Learning Indaba, die 2017 mit einer Kerngruppe von 300 Personen in Johannesburg, Südafrika, begann. Seitdem hat sich die Veranstaltung zu einer renommierten panafrikanischen Bewegung mit lokalen Ablegern in 50 Ländern entwickelt.

In diesem Jahr bewarben sich fast 3.000 Menschen um die Teilnahme an der Indaba; etwa 1300 wurden angenommen. Sie kommen hauptsächlich aus englischsprachigen afrikanischen Ländern, aber in diesem Jahr fällt ein neuer Zustrom aus dem Tschad, Kamerun, der Demokratischen Republik Kongo, dem Südsudan und dem Sudan auf. Moorosi erzählt mir, dass der wichtigste „Gewinn“ der Veranstaltung für viele Teilnehmer darin besteht, von einem Technikunternehmen eingestellt oder in ein Doktorandenprogramm aufgenommen zu werden. Tatsächlich gehören zu den Organisationen, die auf der Veranstaltung zu sehen sind, das AI for Good Lab von Microsoft Research, Google, die Mastercard Foundation und das Mila–Quebec AI Institute. Moorosi hofft jedoch, dass mehr einheimische Unternehmen Chancen innerhalb Afrikas schaffen.

KI aus Afrika für Afrika

An einem der Tage der Konferenz gab es vor dem Abendessen eine Podiumsdiskussion über KI-Politik in Afrika. Expert:innen diskutierten über KI-Governance und forderten diejenigen, die nationale KI-Strategien entwickeln, auf, sich stärker für die Einbindung der Community einzusetzen. Teilnehmer hoben die Hand, um zu fragen, wie junge Afrikaner:innen Zugang zu hochrangigen Diskussionen über KI-Politik erhalten könnten oder ob die KI-Strategie des afrikanischen Kontinents nur von Außenstehenden geprägt werde. Später im Gespräch sagte Moorosi, dass sie sich wünsche, dass mehr afrikanische Prioritäten – wie die von der Afrikanischen Union unterstützten Arbeitnehmer:innenrechte, Strategien zum Thema Rohstoffe oder Schutzmaßnahmen gegen Ausbeutung – in solchen Strategien berücksichtigt würden.

Am letzten Tag der Indaba sprach Moorosi über ihre Träume für die Zukunft von KI in Afrika. „Ich träume davon, dass afrikanische Industrien in Afrika entwickelte KI-Produkte einsetzen“, sagt sie nach einer langen Pause als Antwort auf die Frage. „Wir müssen unsere Arbeit wirklich der Welt zeigen.“

Dieser Artikel stammt von Abdullahi Tsanni. Er ist Autor bei der US-amerikanischen Ausgabe von MIT Technology Review mit Sitz im Senegal, der sich auf narrative Reportagen spezialisiert hat.