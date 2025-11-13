Anzeige
News
„Besuchte Orte" in Apple Maps: Was Schweizer können und Deutsche nicht dürfen

Apple bietet in iOS 26 die neue Funktion „besuchte Orte“ in der Karten-App an, die Restaurants, Läden, Museen und andere Orte datenschutzfreundlich aufzeichnet und später einsehbar macht. Warum das in der EU noch nicht geht und wie die ersten Erfahrungen sind.

2 Min.
„Besuchte Orte“ in Apple Maps: Was Schweizer können und Deutsche nicht dürfen

Apple Maps auf einem iPhone (Screenshot: t3n, Bild: Smartmockups)

Wer in einem Land lebt, in dem „besuchte Orte“ schon aktiv ist, erhält beim ersten Öffnen von Apple Karten nach dem Upgrade auf iOS 26 die Nachfrage, ob das Feature aktiviert werden soll. Die Funktion zeichnet dann besuchte Orte auf und macht sie später in der App wieder auffindbar. Bewegungsverläufe werden dabei nicht erfasst – es geht nur um einzelne besuchte Standorte.

Nur außerhalb der EU nutzbar

Die „besuchte Orte“-Funktion steht aktuell nur in der Schweiz, Großbritannien, USA, Kanada, Australien und Malaysia zur Verfügung. Innerhalb der EU wird die Funktion nicht angeboten. Auch bei Reisen in andere Länder werden Besuche nicht aufgezeichnet, wenn das Gerät in der EU registriert ist.

Ein US-App-Store-Account reicht nicht aus, um die Funktion zu aktivieren. Vermutlich kommt ein Geoblocking zum Einsatz. Nutzer:innen in der Schweiz können die Funktion hingegen aktivieren. Apple gibt an, dass Menschen, die „dauerhaft“ außerhalb der EU leben, die Funktion ebenfalls verwenden dürfen – ohne jedoch zu definieren, was „dauerhaft“ bedeutet.

Datenschutz und DMA-Bedenken

Apple begründet die Nicht-Verfügbarkeit in der EU mit dem Digital Markets Act (DMA). Der Konzern befürchtet, dass die Standortdaten mit anderen Unternehmen geteilt werden müssten, falls die Funktion unter die DMA-Regulierung fällt. Laut Apple konnte noch keine Lösung gefunden werden, die Funktion mit anderen Entwicklern zu teilen, ohne dass es zu einem ungewollten Datenabfluss kommt.

Die aufgezeichneten Daten werden entweder nur lokal gespeichert oder per Ende-zu-Ende-Verschlüsselung über iCloud synchronisiert. Apple betont, dass die Daten nicht vom Unternehmen selbst abgerufen werden können und keine Verknüpfung mit der Nutzeridentität möglich ist.

Noch unzuverlässige Erfassung

Momentan ist „besuchte Orte“ noch Beta. Schweizer Nutzer:innen berichten, dass die Funktion aktuell noch nicht sehr zuverlässig arbeitet. Bei einem New-York-Besuch mit Nutzung der iOS-26-Vorabversion wurde beispielsweise nur ein einziger Ort erfasst. Auch nach der offiziellen Freigabe von iOS 26 im September blieb die Erfassung lückenhaft – in einem Beispiel wurden seit Aktivierung nur 22 „Besuche“ insgesamt registriert – über Monate.

Unklar bleibt, nach welchen Kriterien Apple entscheidet, welche Orte gespeichert werden. Der Hauptzweck der Funktion besteht darin, besuchte Orte später wiederfinden zu können. Google hat unter Android einen genaueren Ortsverlauf. Dieser war früher automatisch aktiv, mittlerweile muss man ihn selbst starten.

