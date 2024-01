Gratis für alle: Fans stellen Bethesdas größtes Spiel nach 10 Jahren Arbeit fertig

Ein Fan-Projekt hat nach zehnjähriger Entwicklungszeit eine komplette Überarbeitung von Bethesdas legendärem Spiel The Elder Scrolls 2: Daggerfall abgeschlossen, das als Daggerfall Unity bekannt ist.

Anzeige Anzeige

Dieses Vorhaben hat das 27 Jahre alte Spiel in die Unity-Engine überführt, was ihm erhebliche Verbesserungen beschert. Die Entwickler betonen in einem Post über die Version 1.0 die wesentlichen Upgrades, wie Cross-Plattform-Kompatibilität für Windows, Linux und Mac, hochauflösende Grafik mit Widescreen-Unterstützung, erweiterte Weitsicht und zahlreiche weitere Quality-of-Life-Verbesserungen, darunter ein modernisiertes Steuerungslayout.

Ein weiterer Fortschritt ist die Unterstützung von Mods, die Daggerfall eine Fülle neuer Inhalte und Erweiterungsmöglichkeiten bieten.

Anzeige Anzeige

Ein wahres Monsterprojekt

Ein möglicher Grund für die lange Entwicklungszeit der Daggerfall-Portierung könnte die enorme Größe der Spielwelt sein. Ein Reddit-Post veranschaulicht das, indem er die Karte von Daggerfall mit der von Skyrim vergleicht.

Es wird deutlich, dass die Karte von Skyrim im Vergleich zu Daggerfall geradezu winzig erscheint. Ohne genaue Hinweise ist die Skyrim-Karte in dieser Gegenüberstellung kaum zu erkennen.

Anzeige Anzeige

Die Originalversion von Daggerfall ist bereits 2022 kostenlos auf Steam erschienen, doch viele Spieler beklagten sich über zahlreiche ungelöste Bugs in dieser Version. Daggerfall Unity, das auf der Originalversion aufbaut, bietet nicht nur eine überarbeitete Spielerfahrung, sondern ist ebenfalls komplett kostenlos für alle Spieler zugänglich.

So installiert ihr Daggerfall Unity

Wenn ihr Daggerfall Unity spielen möchtet, beginnt ihr am besten damit, die kostenlose Steam-Version von Daggerfall herunterzuladen. Anschließend ladet ihr die Unity-Version separat von der entsprechenden GitHub-Seite herunter.

Anzeige Anzeige

Nach dem Herunterladen müsst ihr den Unity-Ordner entpacken und so konfigurieren, dass er auf die Steam-Version von Daggerfall verweist. Für genauere Schritte gibt es eine detaillierte Anleitung, die euch durch diesen Prozess führt.

Sobald alles eingerichtet ist, habt ihr die Möglichkeit, verschiedene Mods zu installieren, um euer Spielerlebnis zu bereichern. Das Unity-Team empfiehlt Mods wie Dream, Quest Pack 1 und Archeologist, aber es gibt noch viele weitere.

Mehr zu diesem Thema