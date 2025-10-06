Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Beton-Batterie: MIT-Forscher haben das revolutionäre Konzept noch einmal verbessert

2023 hatten MIT-Forscher:innen ihr Konzept einer Beton-Batterie vorgestellt. Damit lässt sich theoretisch Energie direkt in Häuserwänden speichern. Eine optimierte Version des revolutionären Speicherkonzepts soll jetzt zehnmal so effizient sein.

Von Jörn Brien
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Beton-Batterie

Beton-Batterie bringt LED zum Leuchten. (Foto: MIT Ec³-Hub)

Im Juli 2023 hatte ein Forschungsteam um Franz-Josef Ulm am MIT ein revolutionäres Energiespeicherkonzept vorgestellt. Durch die Hinzugabe von Ruß und Elektrolyten lässt sich Beton in eine Art Superkondensator verwandeln, der Strom leiten und Energie speichern kann.

Anzeige
Anzeige

Beton-Batterie mit verzehnfachter Effizienz

In der ersten Ausführung ließ sich der Tagesbedarf eines Haushalts – rund 10 Kilowattstunden – in einem 45 Kubikmeter großen Betonblock speichern. Jetzt ist es den MIT-Forscher:innen gelungen, die Effizienz der Beton-Batterie zu verzehnfachen, wie es in einer entsprechenden Aussendung heißt.

Empfehlungen der Redaktion

Demnach reichen jetzt fünf Kubikmeter für die Speicherung derselben Energiemenge aus. In einem Kubikmeter Beton lassen sich so mehr als zwei Kilowattstunden Energie speichern – womit ein großer Kühlschrank einen Tag lang betrieben werden könne.

Anzeige
Anzeige

Leistungssprung durch bessere Elektrolyten

Gelungen sei den Forscher:innen der Leistungssprung durch eine Verbesserung der Elektrolyten, wie sie in einer neuen Studie darlegen. Zudem habe das Team mithilfe der Analyse per Rasterelektronenmikroskop mehr über das Verhalten der verschiedenen Materialien im Nano-Maßstab erfahren.

Sogar Meerwasser würde laut den Forscher:innen einen brauchbaren Elektrolyt-Kandidaten abgeben. Dadurch könnte sich die Beton-Batterie auch für den Einsatz in Küsten- und Meeresbereichen eignen, etwa als Stützstrukturen für Offshore-Windparks.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Als am effektivsten erwies sich aber eine Verbindung aus quartären Ammoniumsalzen, die etwa in Desinfektionsmitteln enthalten sind, mit Acetonitril, einem in der Industrie verwendeten organischen Lösungsmittel.

Energie direkt in Hauswänden speichern

Vorteil der Beton-Batterie: Das stromspeichernde Material kann direkt in Wände sowie Kuppeln oder Gewölbe integriert werden. Die Gebäude sollen dennoch genauso lange halten wie mit normalem Beton.

Anzeige
Anzeige
7 Bilder ansehen
Von Wasser bis Wind: Das ist die Zukunft der Energiegewinnung Quelle:

Darüber hinaus haben die Forscher:innen bei ihren Experimenten noch einen Nebeneffekt entdeckt. Denn Belastung wie starke Winde beeinflussen offenbar die Verteilung der Ladungen und die Speicherleistung. Damit könnte dies als Sensor für den Zustand von Gebäuden dienen.

Parkplätze oder Straßen laden E-Autos

Für Forschungsleiter Ulm ist die Beton-Batterie ein praktikabler Ersatz für herkömmliche Batterien, die oft auf knappe oder schädliche Materialien angewiesen seien. Die Forscher:innen an Lösungen wie Parkplätzen oder Straßen, die E-Autos laden könnten, oder an vollständig netzunabhängigen Gebäuden.

Mehr zu diesem Thema
Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren