Bewerbung: Warum ein starkes Anschreiben KI-Skills beweist

KI hat den Bewerbungsprozess grundlegend verändert. Softgarden, ein Anbieter von cloudbasierter Recruiting-Software, hat zwischen Mai und Juli 2025 fast 7.000 Bewerber:innen zu ihrer Nutzung von KI-Tools zum Erstellen von Bewerbungsunterlagen befragt. Das Ergebnis: Seit 2023 hat sich der Anteil derer, die KI für Bewerbungen nutzen, mehr als verdreifacht. Am häufigsten kommen Tools wie ChatGPT bei jungen Akademiker:innen zwischen 25 und 34 Jahren zum Einsatz – hier lag der Anteil bei 54,2 Prozent.

Anzeige Anzeige

Wer heute auf Jobsuche ist, hat es nicht leicht – trotz Fachkräftemangel. Phänomene wie „Ghost Jobs“ und Fake-Bewerber:innen, die sich mithilfe von KI-Tools als scheinbar ideale Kandidat:innen ausgeben, haben den Bewerbungsprozess in den letzten Jahren enorm erschwert. Vor allem Absolvent:innen, die nach ihrem Universitätsabschluss jetzt auf den Arbeitsmarkt strömen, müssen Geduld mitbringen. Denn eine Befragung der Karriereplattform Stepstone hat ergeben, dass Akademiker:innen unter 30 Jahren im Durchschnitt 40 Bewerbungen verschicken müssen, um zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen zu werden.

KI-Bots wie ChatGPT oder spezielle Software, die auf die Bedürfnisse von Bewerber:innen zugeschnitten ist, können den Prozess zumindest ein Stück weit erleichtern. Dass KI in diesem Kontext am häufigsten von der Altersgruppe der 25- bis 34-Jährigen eingesetzt wird, ist daher wenig überraschend – hier lag der Anteil bei 48,8 Prozent. Knapp dahinter liegen die 35- bis 44-Jährigen mit 46,4 Prozent. Große Unterschiede gibt es bei den Bildungsabschlüssen: So haben 50,4 Prozent der Akademiker:innen schon einmal KI in der Bewerbung benutzt, bei Menschen mit Haupt- oder Realschulabschluss sind es hingegen nur 31,6 Prozent. Das Verhältnis von weiblichen und männlichen Anwender:innen ist ungefähr ausgeglichen.

Anzeige Anzeige

Trotz aller Vorteile sehen Bewerber:innen auch Risiken

Parallel dazu ist die Skepsis seit 2023 messbar gesunken: Während damals noch mehr als die Hälfte (50,7 Prozent) grundsätzliche Einwände gegen den Einsatz von KI hatte, ist dieser Anteil inzwischen auf 26,5 Prozent geschrumpft. Standardmäßig kommen KI-Tools allerdings nur bei 33,6 Prozent der Bewerber:innen zum Einsatz. 42,9 Prozent gaben an, KI dann zu nutzen, wenn ihnen die Bewerbung besonders schwerfällt, weitere 23,5 Prozent greifen nur in seltenen Ausnahmefällen darauf zurück. Mit Abstand am häufigsten kommt dabei ChatGPT zum Einsatz: 85,8 Prozent der Bewerber:innen nannten den Chatbot als beliebtestes Tool. Canva, eine Online-Plattform für Grafikdesign, landet mit 18,4 Prozent auf Platz zwei.

Generell stehen Bewerber:innen auch der KI-Nutzung durch Unternehmen offen gegenüber. So versprechen sich 80,3 Prozent der Befragten dadurch vor allem schnellere Rückmeldungen. Weitere 72,8 Prozent glauben, dass sich durch den Einsatz von KI der Aufwand für Unternehmen verringert. Gleichzeitig sehen sie aber auch enorme Risiken: 85,8 Prozent gaben an, dass der menschliche Kontakt dadurch verloren gehen könnte. Auch die Sorgen vor Fehlentscheidungen durch KI (81,7 Prozent), fehlende Transparenz bei Entscheidungen (75,1 Prozent) sowie Diskriminierung durch Algorithmen (72,5 Prozent) sind weit verbreitet.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Eine gute Bewerbung gibt Aufschluss über KI-Affinität

Viele Bewerber:innen sehen KI eher als kreatives oder sprachliches Hilfsmittel. Tatsächlich gaben nur 34,2 Prozent an, dass sich der Einsatz von KI messbar positiv auf den Bewerbungserfolg auswirkt. Laut Softgarden ergibt sich aus den Ergebnissen für Unternehmen eine doppelte Aufgabe: Zum einen gilt es, KI im eigenen Recruitingprozess sinnvoll und transparent einzusetzen, ohne die menschliche Komponente aus dem Blick zu verlieren. Andererseits sollten Bewerbungsunterlagen mit potenziell großem KI-Anteil künftig neu bewertet werden. Sie sagen weniger über Stil und Motivation aus, zeigen dafür aber, wie gut Bewerber:innen mit neuen Technologien umgehen können.

Dieser Artikel wurde ursprünglich am 29.08.2025 veröffentlicht, interessiert jedoch immer noch sehr viele unserer Leser:innen. Deshalb haben wir ihn hier nochmals zur Verfügung gestellt.