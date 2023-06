Bewerbungsgespräch: An dieser Frage scheitern 199 von 200 Bewerbern

Die Freude ist groß, wenn eine Einladung zum Vorstellungsgespräch eintrudelt. Könnte das der nächste Traumjob sein? Wer nichts dem Zufall überlassen will, bereitet sich natürlich vor. Engagierte Bewerbende überlegen sich gute Antworten auf Fragen wie: „Warum hast du dich für uns entschieden?“, „Was motiviert dich im Job am meisten?“ oder „Was sind deine Stärken und was deine Schwächen?“.

Gut vorbereitet ist halb erledigt, könnte man meinen. Und dann kommt es doch zu einer Frage, die nicht nur überrascht, sondern noch dazu gar nicht so einfach zu beantworten ist. Die Rede ist von einer sogenannten Verhaltensfrage, die auch als Brainteaser bekannt sind.

Ein recht bekanntes Beispiel lautet wie folgt: „Ein Kunde beschimpft Sie am Telefon, weil er mit Ihrem Konzept nicht zufrieden ist. Wie reagieren Sie darauf?“. Spontan gestellt können solche Fragen ganz schön gemein sein. Wo ist der Haken, fragen sich viele Jobsuchende.

Bewerberinnen und Bewerber bekommen derartige Verhaltensfragen in der Regel zu einer ganz bestimmten Arbeitssituation gestellt. Die Technik ist ein beliebtes Mittel, um die Denk- und Handlungsweise der jeweiligen Menschen auf den Prüfstand zu stellen. Das Ziel ist es, herauszufinden, wie Jobsuchende auf Stresssituationen reagieren.

Vorstellungsgespräch: Ist das die gemeinste Verhaltensfrage aller Zeiten?

Eine andere Verhaltensfrage, die jedoch nichts mit einer möglichen Arbeitssituation zu tun hat, fordert Bewerberinnen und Bewerber immer wieder enorm heraus. Glaubt man Jim Ballard, beantworten sogar 199 von 200 Menschen sie falsch. In seinem Buch „Mind Like Water: Keeping Your Balance in a Chaotic World“ geht er auf die Frage aller Fragen genauer ein. Zitat:

„Sie fahren mit dem Auto durch eine stürmische Nacht. Sie kommen an einer Bushaltestelle vorbei und sehen, dass dort drei Menschen warten:

Eine alte Dame, die kurz davor ist, zu sterben. Ein alter Freund, der einmal Ihr Leben gerettet hat. Der perfekte Mann/die perfekte Frau Ihrer Träume.

Sie wissen, dass Sie in Ihrem Auto nur eine weitere Person mitnehmen können. Wenn Sie die alte Dame wählen, könnten Sie ein Leben retten. Wenn Sie Ihren alten Freund mitnehmen, der einmal Ihr Leben gerettet hat, ist das die perfekte Gelegenheit, sich bei ihm zu bedanken. In beiden Fällen jedoch würden Sie wahrscheinlich nie wieder auf Ihre große Liebe treffen.“

Jim Ballard schreibt, dass die meisten Menschen, die mit dieser Fragen erstmals konfrontiert sind, sich für eine der drei Antwortmöglichkeiten entschieden. Der Grund sei, dass der überragende Teil der Bewerbenden sich nur auf das konzentrieren würde, was sie momentan hören: „Wer darf in mein Auto einsteigen?“.

So blenden viele Gefragte aus, dass das Offensichtliche gar nicht immer die richtige Lösung sein muss. Man könnte die Situation nämlich auch klären, in dem man dem Kumpel die Autoschlüssel gibt, um die alte Dame ins Krankenhaus zu fahren. Man selbst bleibt mit dem Traumpartner zurück, geht ein Stück und benutzt den Bus.

Zusammengefasst könnte man also auch sagen: Wer im Vorstellungsgespräch mit einer Verhaltensfrage konfrontiert ist, von der man das Gefühl hat, dass man nur auf eine Insellösung zusteuern kann, sollte seine Aufmerksamkeit nochmal auf das Problem richten und das zunächst Offensichtliche ausblenden.

Wer in einer Ausnahmesituation wie einem Vorstellungsgespräch die Klarheit besitzt, auf eine derartige Frage smart zu reagieren, wird den Interviewer mit Sicherheit positiv überraschen. Eine gute Voraussetzung, um den Job zu bekommen.

