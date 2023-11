Von der Bewertung zur Belohnung: Neuer Ansatz könnte Ehrlichkeit im Netz fördern

Die Vergabe von Belohnungen für Online-Bewertungen könnte die Genauigkeit der Kundenfeedbacks auf Plattformen wie Amazon oder Yelp erheblich verbessern. Zu diesem Schluss kommt eine aktuelle Studie, die von einem interdisziplinären Team durchgeführt wurde, zu dem Forscher der University of California, Davis, des Hunter College, College of New York sowie des Max Planck Instituts für empirische Ästhetik gehören.

Seth Frey, ein Assistenzprofessor für Kommunikation an der UC Davis und Mitverfasser der Studie, erläuterte gegenüber Phys die Tragweite der Ergebnisse.

Er meint, die Implementierung eines Belohnungssystems für das Verfassen von Bewertungen könnte nicht nur die Menge der abgegebenen Produktbewertungen steigern, sondern auch deren Präzision. Dies würde sowohl den Konsumenten als auch den Unternehmen zugutekommen.

So wurde getestet

In ihrer Studie simulierten die Forscher das Bewertungssystem in einer virtuellen 3D-Umgebung, die als tropische Inselwelt gestaltet war. In dieser Welt hatten die Spieler eine bestimmte Zeit zur Verfügung, um Münzen zu sammeln und das Insel-Leben zu genießen.

Ein wesentliches Element dieser virtuellen Welt waren die Fähren, die die Spieler zwischen verschiedenen Inseln hin und her transportierten, wobei jede Fähre mit unterschiedlicher Geschwindigkeit fuhr.

Die Spieler hatten die Möglichkeit, die Fähren zu bewerten und so anderen Teilnehmern Feedback zu geben, welche Fähre die beste oder schnellste ist. Diese Bewertungen wurden dann mit allen Spielern der virtuellen Welt geteilt.

Kostenlose Bewertungen und bezahlte Bewertungen

Die Studie begann damit, dass die Spieler in der Lage waren, Bewertungen für die Fährdienste zu hinterlassen, jedoch ohne dafür eine Belohnung zu erhalten. In dieser ersten Phase hinterließen etwa 30 Prozent der Spieler ein Feedback.

Als die Forscher später damit begannen, Münzen als Anreiz für das Bewerten der Fähren anzubieten, stieg die Beteiligung sprunghaft an; etwa 70 Prozent der Spieler gaben daraufhin Bewertungen ab.

Die Forscher stellten fest, dass die durch Anreize motivierten Bewertungen tendenziell ehrlicher und realitätsgetreuer waren. Im Gegensatz dazu neigten die Spieler, die auch ohne Gegenleistung bewerteten, zu übermäßig positiven Bewertungen, die die Fährenqualität oft zu gut darstellten.

Aus diesen Beobachtungen leiten die Forscher ab, dass Belohnungen in Bewertungssystemen die Qualität und den Nutzwert der abgegebenen Bewertungen insgesamt verbessern könnten.

