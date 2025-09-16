Neue Bezahlmöglichkeit von Paypal: So funktioniert Links

Schon bisher war es über die Funktion Paypal Me möglich, Zahlungslinks zu erstellen und Geld von Bekannten und Freund:innen zu empfangen. Das Paypal-Feature macht es zudem einfacher, die Profile von Nutzer:innen bei dem Payment-Dienst zu finden.

Bestimmte Beträge senden und empfangen

Mit der neuen Bezahlmöglichkeit Links geht Paypal jetzt einen Schritt weiter. Anders als bei den Bezahl-Links von Me ist es mit Paypal Links möglich, nicht nur Geld zu empfangen, sondern auch zu senden. Außerdem lässt sich vorab ein bestimmter zu zahlender Betrag festlegen, wie Techcrunch berichtet.

Ziel ist es laut einer Mitteilung von Paypal, sogenannte Peer-to-peer-Zahlungen zu erleichtern. Denn Nutzer:innen können die selbst erstellten Links in Messaging-Apps wie Whatsapp oder per E-Mail teilen.

Paypal: Link verfällt nach zehn Tagen

Der Link funktioniert nur für eine bestimmte Transaktion und verfällt nach zehn Tagen, wenn er nicht genutzt wird. Nach einem Klick auf den Link gelangen die jeweiligen Paypal-Nutzer:innen, die Geld empfangen oder senden wollen, zu Paypal, wo sie die entsprechenden Schritte vervollständigen können.

Um einen solchen Link zu erstellen, öffnet man die Paypal-App und steuert den Bereich Geld senden und empfangen an. Dort wählt man die Option zur Link-Erstellung aus und gibt den gewünschten Betrag ein. Dann je nach Wunsch auf Senden oder Empfangen klicken. Der so erstellte Link lässt sich dann teilen.

Bezahlfunktion auch für Kryptowährungen

Paypal zufolge soll die Bezahlmöglichkeit künftig auch für Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum sowie den Paypal-eigenen Stablecoin PYUSD offenstehen. Einen konkreten Zeitpunkt für den Start hat das Unternehmen aber nicht genannt.

Klar ist, dass Paypal Links von Nutzer:innen in den USA schon verwendet werden kann. Im Laufe der kommenden Tage – die Rede ist von „later this month“ – soll der Dienst auch in Großbritannien, Italien und weiteren internationalen Märkten starten. Ob und wann der Deutschland-Start erfolgt, ist nicht klar.

