Big Brother Awards 2025: Google, Tiktok und Dobrindt erhalten „Datenkraken-Oscar“

Die „Big Brother Awards“ wollen auf Missstände im Datenschutz aufmerksam machen und „Datenkraken“ gezielt an den Pranger stellen. Wie der Spiegel berichtet, zählen in diesem Jahr unter anderem Google, Tiktok und Bundesinnenminister Alexander Dobrindt von der CSU zu den Preisträger:innen.

Der Bundesinnenminister fällt bei der Jury durch

Seit dem Jahr 2000 wird die Preisverleihung von der unabhängigen Organisation Digitalcourage in Deutschland ausgerichtet. Bei der als „Oscars für Datenkraken“ bezeichneten Auszeichnung werden jährlich Regierungen, Unternehmen, Organisationen und Einzelpersonen benannt, die die Privatsphäre ihrer Mitarbeiter:innen oder Nutzer:innen massiv verletzen oder persönliche Daten missbrauchen. Ziel der Verleihung ist es, Datenschutzverletzungen sichtbar zu machen und auf problematische Entwicklungen in der Datenverarbeitung hinzuweisen.

Bundesinnenminister Dobrindt erhält den Negativpreis in diesem Jahr für sein sogenanntes Sicherheitspaket: Es sieht den Einsatz von Gesichtserkennungssoftware und der Datenanalyseplattform „Gotham“ vor, die von dem US-Unternehmen Palantir entwickelt wurde. Nach Einschätzung der Jury gefährden diese Technologien die Grundrechte, da sie massenhaft personenbezogene Daten verknüpfen und auswerten. Kritiker:innen warnen vor Diskriminierung und einer potenziellen Überwachung Unschuldiger. Zudem ermögliche der Gesetzentwurf den Zugriff auf Daten unbeteiligter Personen und eine Zusammenarbeit mit Organisationen außerhalb der EU.

Google und Tiktok erhalten Negativpreis

Google wurde in der Kategorie Technik ausgezeichnet. Der Grund: Der KI-Assistent Gemini wird künftig standardmäßig auf allen Android-Smartphones vorinstalliert und erhält Zugriff auf umfangreiche Nutzungs- und Kommunikationsdaten, die für das Training von Googles KI verwendet werden. Selbst komplette Chatverläufe könnten darunter fallen – ohne Zustimmung der Gesprächspartner:innen. Laut den Nutzungsbedingungen speichert Google die Daten bis zu drei Jahre und lässt sie auch von externen Dienstleistern auswerten. Eine Deaktivierung sei nur über „komplexe Einstellungen in verschiedenen Menüs“ möglich. Damit verletzt das Unternehmen laut der Jury grundlegende Datenschutzprinzipien.

In der Kategorie Social Media erhält in diesem Jahr Tiktok den unbeliebten „Big Brother Award“. Die Jury wirft dem chinesischen Mutterkonzern Bytedance gleich mehrere Verstöße vor: Neben massiven Datenschutzverletzungen geht es dabei auch um die Verbreitung von Fake News und Hassrede. Durch undurchsichtige Algorithmen würden Nutzer:innen in ihren politischen Ansichten, Wertvorstellungen und ihrem Konsumverhalten gezielt beeinflusst. Psychologisch wirksame Suchtmechanismen würden außerdem besonders Jugendliche an die Plattform binden.

Aufmerksamkeit zieht rechtliche Folgen nach sich

Welche Konsequenzen die diesjährige Verleihung haben wird, bleibt abzuwarten. Jedenfalls wäre es nicht das erste Mal, dass Unternehmen in Folge der Auszeichnung mit Strafen zu rechnen haben. Im Jahr 2020 geriet beispielweise H&M ins Visier der Jury: Der Modekonzern hatte jahrelang intime Informationen über seine Mitarbeiter:innen gesammelt – von Krankheiten bis hin zu Eheproblemen. Viele dieser Details waren in vermeintlich vertraulichen Gesprächen entlockt worden. Nur zwei Wochen, nachdem H&M mit dem Award ausgezeichnet worden war, erhielt das Unternehmen für seine Vergehen einen Bußgeldbescheid über mehr als 35 Millionen Euro.

Die Zusammensetzung der Jury der „Big Brother Awards“ variiert von Jahr zu Jahr. Diesmal gehörten ihr unter anderem Frank Rosengart vom Chaos Computer Club und die Rechtsanwältin Elisabeth Niekrenz an. Weitere Mitglieder waren die Informatikerin und Datenschutzbeauftragte Katharina Just, Rena Tangens vom Verein Digitalcourage und Thilo Weichert vom Netzwerk Datenschutzexpertise.