Heftiger Angriff: „Big Short“-Investor wirft KI-Konzernen Bilanztricks vor

2007 hatte Michael Burry entgegen den Einschätzungen der meisten Expert:innen einen Crash des US-Immobilienmarktes vorhergesagt und mit entsprechenden Wetten viel Geld verdient. Seine Geschichte wurde im Film The Big Short gezeigt. Das erklärt, warum seine seltenen öffentlichen Äußerungen für reichlich Wirbel sorgen.

„Big Short“-Investor wettet auf KI-Crash

Aktuell hat der US-Investor die KI-Branche aufs Korn genommen, die seiner Meinung nach vor dem Platzen einer Spekulationsblase steht. Nachdem Blurry Anfang November 2025 angeblich frische Wetten auf fallende Börsenkurse von KI-Firmen wie Nvidia und Palantir Technologies präsentiert hat, geht der „Big Short“-Investor jetzt noch einen Schritt weiter.

In einem Posting auf der Plattform X warf Burry Tech-Konzernen wie Oracle und Meta vor, mit Tricks ihre Bilanzen aufzuhübschen. Konkret geht es bei dem heftigen Vorwurf um Abschreibungen im Zusammenhang mit den in den KI-Rechenzentren verwendeten Nvidia-Chips und -Servern.

Blurry: Heftiger Vorwurf gegen KI-Konzerne

Das Ganze habe milliardenschwere Ausmaße. Im Zeitraum zwischen 2026 und 2028, so Blurry, würden die sogenannten Hyperscaler über ihre Abschreibungen 176 Milliarden US-Dollar weniger als eigentlich notwendig von ihren Gewinnen abziehen. Bei Hyperscalern handelt es sich um die wichtigsten Cloud- und KI-Infrastrukturanbieter, wie es bei CNBC heißt.

Konkret würden die Konzerne die Nutzungsdauer in den Bilanzen absichtlich zu hoch angeben. Dadurch sinke die Last der Abschreibungen – was wiederum unter dem Strich die Einnahmen steigert. Allein Oracle und Meta, so Blurry, würden ihre Gewinne so bis 2028 um rund 27 beziehungsweise 21 Prozent zu hoch ansetzen.

Hübschen Hyperscaler ihre Bilanzen auf?

Worauf Blurry mit seinen Vorwürfen hinaus will, ist, dass durch die angeblich höher geschätzten Gewinne neue Investor:innen gewonnen oder bestehende Anleger:innen beruhigt werden sollen. Das ist natürlich Blurrys Prophezeiung des baldigen Platzens einer möglichen KI-Blase abträglich.

Oracle und Meta haben zu den konkreten Vorwürfen Blurrys gegenüber CNBC keine Stellung genommen. Nvidia lehnte eine entsprechende Stellungnahme ab.

Computer: Haltbarkeit deutlich gestiegen?

Das Problem ist, dass Blurrys Anschuldigung zwar ernst ist, sich aber kaum beweisen ließe. Schließlich ist der Kern der Kritik, dass Konzerne die Investitionsausgaben für Nvidia-Produkte mit einem Lebenszyklus von zwei bis drei Jahren massiv erhöht haben. Gleichzeitig sei die allgemeine Nutzungsdauer von Netzwerk- und Computerkomponenten um teils mehrere Jahre erhöht worden.

Laut einer beigefügten Grafik sollen etwa Meta und Google 2020 für diesen Abschreibungsposten eine Nutzungsdauer von jeweils drei Jahren angegeben haben. 2025 waren es dann schon knapp doppelt so viel, nämlich fünfeinhalb beziehungsweise sechs Jahre.

Weitere Enthüllungen angekündigt

Beobachter:innen dürfen gespannt sein, ob Blurrys Vorwurf weitere Wellen schlägt. Der Investor hat für den 25. November 2025 jedenfalls „weitere Details“ angekündigt. Interessierte sollten seinem Rat folgen: „Bleiben Sie dran“.