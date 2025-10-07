Raus aus Google Photos: So sicherst du deine Bilder in Europa

Warum Google Photos problematisch sein kann

Google Photos ist für viele der Standard, wenn es um das Sichern von Bildern und Videos geht. Doch hinter der Bequemlichkeit verbergen sich Risiken:

Datenschutz: Deine Fotos werden außerhalb Europas gespeichert und fallen nicht unter die DSGVO.

Kostenfalle: Google hat in den letzten Jahren mehrfach Preise und Speicherbedingungen geändert – du bist abhängig von den Entscheidungen eines US-Konzerns.

Geopolitische Risiken: Daten außerhalb Europas unterliegen fremden Gesetzen und können im Zweifel eingesehen oder blockiert werden.

Mangelnde Vertraulichkeit: Google hat wiederholt gegen Datenschutzregeln verstoßen. 2025 wurde der Konzern von der CNIL mit 325 Millionen Euro gebüßt, ein weiteres Beispiel dafür, dass man Google beim Schutz der Privatsphäre nicht vertrauen kann.

Wer seine Erinnerungen langfristig schützen möchte, braucht also eine Lösung, die Kontrolle, Sicherheit und Transparenz vereint.

Die Lösung: kDrive von Infomaniak

Mit kDrive bietet Infomaniak eine echte europäische Alternative zu Google Photos. Deine Fotos werden ausschließlich in Rechenzentren in der Schweiz gespeichert – also in einem Land mit den strengsten Datenschutzgesetzen weltweit. Die Datenzentren sind mehrfach redundant abgesichert, CO₂-neutral betrieben und nutzen 100 Prozent erneuerbare Energie.

Das Besondere: Infomaniak entwickelt alle Lösungen selbst in Europa. Keine Abhängigkeit von US-Anbietern, keine versteckten Hintertüren. Damit behältst du die volle Souveränität über deine Daten.

Wer ist Infomaniak?

Infomaniak ist das Unternehmen hinter SwissTransfer.com, dem sicheren und kostenlosen Dateitransferdienst. Darüber hinaus ist Infomaniak ein unabhängiges Schweizer Unternehmen mit über 30 Jahren Erfahrung im Hosting- und Cloud-Bereich. Es gehört seinen Gründer:innen und Mitarbeitenden selbst – keine externen Investoren, keine Abhängigkeit von kurzfristigen Renditezielen.

Die Mission: nachhaltige, faire und transparente Cloud-Services „Made in Europe“. Dazu zählen nicht nur kDrive, sondern auch Videokonferenzlösungen, E-Mail-Dienste, Kalender, Domains und Streaming-Angebote. Alles datenschutzkonform, klimaneutral und aus einer Hand.

So ziehst du deine Fotos um

Wie bei Apple iCloud macht es auch Google möglichst kompliziert, deine Fotos in eine andere Cloud zu verschieben. Der direkte Import ist nicht möglich. Stattdessen musst du alle deine Fotos manuell mit dem Tool Google Takeout exportieren.

Dabei gibt es eine weitere Hürde: Nach dem Export kann es passieren, dass das Aufnahmedatum deiner Fotos durch das Exportdatum ersetzt wird. Deine gesamte Chronologie wird dadurch durcheinandergebracht.

Zum Glück hat Infomaniak einen Schritt-für-Schritt-Guide erstellt, der erklärt, wie du das ursprüngliche Aufnahmedatum deiner Fotos unter Windows und macOS wiederherstellen kannst. Infomaniak arbeitet zudem an einem Assistenten, der diesen Vorgang in Zukunft erheblich vereinfachen wird.

Eine detaillierte Anleitung findest du hier: Fotos importieren.

Fazit: Es ist besser, seine Fotos von Anfang an in einer unabhängigen Cloud zu sichern, die die Daten ihrer Nutzer nicht als Geisel nimmt.

Mehr als nur Speicherplatz

kDrive ist weit mehr als ein „Online-Ordner“:

Synchronisierung auf allen Geräten – Smartphone, Tablet, PC.

Automatische Backups deiner mit dem Smartphone aufgenommenen Fotos direkt in die Cloud.

Datei-Upload-Box – ermöglicht es deinen Kontakten, dir Dateien unkompliziert zu senden.

Souveräne KI – um gezielt Fragen zu deinen Dokumenten zu stellen und Informationen blitzschnell wiederzufinden.

Integrierte Online-Office-Suite – für die Zusammenarbeit in Echtzeit mit anderen Nutzern.

Datei-Versionierung – einfach in der Zeit zurückgehen und ältere Versionen wiederherstellen.

Teilen mit Links – sicher, ohne Werbung oder Tracking.

Offline-Zugriff – auch ohne Internet bleiben deine wichtigsten Dateien verfügbar.

Nahtlose Integration mit den weiteren Kollaborations-Apps von Infomaniak wie dem Instant-Messaging-Dienst kChat oder dem Mail-Service.

Damit bekommst du ein vollständiges Ökosystem, das Google Photos nicht nur ersetzt, sondern ergänzt.

Die passende Lösung für dich

Infomaniak macht den Einstieg leicht und fair:

my kSuite (lebenslang kostenlos): für Privatnutzer:innen, die ihre Daten sicher verwalten möchten: kDrive-Speicher, Mail, Kalender und Kontakte – alles DSGVO-konform und in Europa gehostet. Dazu eine kostenlose E-Mail-Adresse (@etik.com, @ik.me oder @ikmail.com) mit 20 GB Mail und 15 GB Speicher für Dokumente und Fotos. Das kostenlose Angebot lässt sich auf 1 TB oder 6 TB Speicher für Dateien erweitern und schaltet unbegrenzten Mail-Speicher frei – inklusive souveräner KI, um E-Mails zu verfassen und zu beantworten. Mit dem Code T3N80 erhältst du 80 Prozent Rabatt auf my kSuite+ mit 1 TB oder 6 TB Speicher.



kSuite Pro: Perfekt für Teams, Freelancer:innen und Unternehmen, die mehr Speicher und Collaboration-Tools brauchen. Neben kDrive stehen dir professionelle Office-Funktionen, Team-Sharing, Projektordner und erweiterte Rechteverwaltung zur Verfügung. Mit kSuite Pro profitierst du außerdem von der Unterstützung von Microsoft 365 zusätzlich zur integrierten OnlyOffice-Suite, der Möglichkeit, deine Anwendungen komplett mit eigener Domain und eigenem Logo zu personalisieren, sowie von nutzerbasierten Tarifen mit deutlich mehr Speicher und unternehmensorientierten Funktionen.

Unabhängig, nachhaltig, sicher

Wenn du deine Fotos aus den Händen globaler Tech-Konzerne zurückholen möchtest, ist Infomaniak kDrive eine der überzeugendsten Alternativen. Egal ob du nur private Fotos sichern oder eine komplette Unternehmens-Cloud aufbauen möchtest – bei Infomaniak findest du eine Lösung, die Freiheit, Privatsphäre und Nachhaltigkeit verbindet.