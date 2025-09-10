ChatGPT als Nachhilfelehrer? Warum die Lesekompetenz in den USA trotzdem einbricht

Verschlechtert die Nutzung von Handys und KI das Bildungsniveau aktueller Generationen? (Foto: BearFotos / Shutterstock.com)

Neue Ergebnisse einer landesweiten Untersuchung in den USA zeichnen ein besorgniserregendes Bild der Kompetenzen von High-School-Absolvent:innen. Wie das Wall Street Journal berichtet, sind die Leistungen von Zwölftklässler:innen in Mathematik und Lesen auf einen historischen Tiefstand gefallen.

Die Daten stammen aus dem „National Assessment of Educational Progress“ (NAEP), einer Erhebung des US-Bildungsministeriums in Washington, D.C., die als das „Zeugnis der Nation“ gilt. Demnach erreichten die Mathematik-Ergebnisse den schlechtesten Wert seit Einführung des Tests 2005. Die Lesekompetenz fiel auf den niedrigsten Stand seit Beginn der Erfassung 1992.

Weniger als ein Viertel gilt in Mathematik als kompetent

Konkret bedeutet dies, dass der Anteil der Schüler:innen, die als „kompetent“ eingestuft werden, zwischen 2019 und 2024 auf nur noch 35 Prozent im Lesen und 22 Prozent in Mathematik gesunken ist. Besonders alarmierend ist, dass dieser Abwärtstrend bereits vor der Coronapandemie eingesetzt hat und sich nun verschärft.

Die Gründe für diesen Leistungsabfall sind vielschichtig. Die Pandemie mit ihren Schulschließungen hat die Situation zweifellos verschlimmert, doch Expert:innen sehen sie nicht als alleinige Ursache. Hohe Fehlzeiten, Disziplinprobleme und eine hohe Fluktuation bei den Lehrkräften werden als weitere Faktoren genannt.

Steht die KI-Nutzung dem Kompetenzerwerb im Weg?

In einer Zeit, in der technologische Fortschritte die Arbeitswelt rasant verändern, wirft dieser Befund kritische Fragen auf. „Schüler:innen machen ihre nächsten Schritte ins Leben mit weniger Fähigkeiten und weniger Wissen in akademischen Kernbereichen als ihre Vorgänger vor einem Jahrzehnt“, sagte Lesley Muldoon, die Direktorin des Gremiums, das die NAEP-Tests überwacht.

Gleichzeitig verlangt die Gesellschaft von zukünftigen Arbeitnehmer:innen und Bürger:innen mehr Bildung, nicht weniger. Das Tech-Magazin Futurism spekuliert in diesem Zusammenhang, ob die zunehmende Verbreitung von KI-Tools wie ChatGPT von OpenAI eine Rolle spielen könnte. Es bestehe die Gefahr eines Teufelskreises, in dem Schüler:innen KI zur Lösung von Aufgaben nutzen, anstatt kritisches Denken zu erlernen.

Experten warnen vor voreiligen Schlüssen

Andere Expert:innen mahnen jedoch zur Vorsicht. Martin West, Dekan an der Harvard Graduate School of Education, wies darauf hin, dass es noch keine eindeutige Erklärung, keine „smoking gun“, gebe. Er argumentiert, dass man nach Erklärungen suchen müsse, die über nationale Grenzen hinausgehen, und verweist auf den globalen Einfluss von Smartphones und sozialen Medien.

Gleichzeitig könnten die Zahlen durch einen positiven Trend verzerrt werden: Da die High-School-Abschlussquoten in den USA steigen, nehmen möglicherweise mehr leistungsschwächere Schüler:innen an den Tests teil, was den Durchschnitt senkt. Unabhängig von den genauen Ursachen zeigt der Trend eine gefährliche Lücke zwischen dem, was die Wirtschaft an neuen Fähigkeiten benötigt, und dem, was das Bildungssystem derzeit liefert.