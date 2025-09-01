„Gute Strategie“: Bildungsforscherin weiß, wie man KI pädagogisch einsetzen kann

KI und Chatbots verändern, wie Unterricht funktioniert. Wie werden angehende Lehrkräfte darauf vorbereitet? Und welche neuen Lehr- und Lernmethoden haben sich in der Praxis schon bewährt? Rebecca Lazarides, Professorin für Schulpädagogik und Empirische Unterrichtsforschung an der Universität Potsdam, hat Antworten.