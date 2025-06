Billiarden von US-Dollar wert: Immense Metallvorkommen auf fernen Planeten locken Bergbau-Startups an

Nach Ressourcen auf Asteroiden und dem Mond suchen, sie bergen und zur Erde bringen: Ein solches Unterfangen könnte zu enormem Reichtum führen, denn etwa fünf Prozent der Asteroiden in unserem Sonnensystem sind vom Typ M. M für Metall. Sie können Eisen und Nickel, aber auch die wertvolleren Platingruppenmetalle (PGM) wie Ruthenium, Rhodium, Palladium, Osmium, Iridium und Platin enthalten. Auf der Erde werden Platinmetalle, die hauptsächlich im Automobilbereich und in der Elektronik eingesetzt werden, nur in drei großen Abbaugebieten gefördert – vor allem in Südafrika, in Russland und in kleineren Mengen auch in Kanada.