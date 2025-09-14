Binge Watching: Warum Serienmarathons laut einer Studie glücklich machen

Binge Watching hat oft einen schlechten Ruf – aber wer eine ganze Staffel an nur einem Tag schaut, muss sich nicht schuldig fühlen. Wie Fast Company berichtet, zeigt eine Studie der University of Georgia, dass exzessives Serienschauen sogar Stress abbauen kann.

Anzeige Anzeige

Diese Menschen bringen am meisten

In Deutschland verbringen die Menschen laut dem Statistischem Bundesamt rund ein Drittel ihrer Freizeit mit Fernsehen und Streaming – im Schnitt sind das rund 2 Stunden und 7 Minuten pro Tag. Mehrere Folgen einer Serie am Stück zu sehen, ist längst zu einem kulturellen Phänomen geworden: Laut Netflix haben 90 Prozent der Nutzer:innen schon einmal Binge Watching betrieben. Eine typische Session dauert der Streaming-Plattform zufolge etwa drei Tage. Auch die Forschung untersucht dieses Verhalten inzwischen genauer: So fand zum Beispiel die TH Köln heraus, dass Comedy-, Crime- und Fantasy-Formate am häufigsten beim Bingen angesehen werden. Zudem sollen sich düstere Stimmungen und fortlaufende Handlungsstränge besonders gut für das exzessive Schauen einer Serie eignen.

„Wir haben herausgefunden, dass vor allem jüngere Menschen bingewatchen, die einem hedonistischen oder eskapistischen Lebensstil zugeneigt sind, also vor allem Spaß und Genuss suchen oder der Welt entfliehen wollen. Dementsprechend ist der Wunsch nach Spannung, Spaß, Unterhaltung oder Zeitvertreib eng mit diesem Verhalten verbunden. Negativ korreliert ist der Anspruch, etwas über das Weltgeschehen lernen zu wollen“, erläutert Studienleiter Christian Zabel vom Schmalenbach Institut für Wirtschaftswissenschaften der TH Köln.

Anzeige Anzeige

Das sind die unerwartet positiven Effekte

Oft wird Binge Watching mit negativen Folgen assoziiert. Dazu zählen zum Beispiel schlechter Schlaf, Bewegungsmangel, Prokrastination oder Realitätsflucht. Eine neue Untersuchung der University of Georgia zeigt allerdings, dass Serienmarathons auch positive Auswirkungen haben können. Tatsächlich fand die Studie heraus, dass sich die Zuschauer:innen effektiv vom Alltagsstress erholen können, wenn sie Geschichten in langen, zusammenhängenden Sitzungen verfolgen. Die Ergebnisse wurden in dem Fachmagazin Acta Psychologica veröffentlicht.

Der Grund liegt darin, dass Menschen, die Binge Watching betreiben, die Handlungen oft auch nach dem Schauen gedanklich weiterführen – etwa durch Tagträume, Fantasie und Imagination. „Menschen, die die Gewohnheit haben, Serien zu bingen, tun das oft nicht passiv, sondern denken danach aktiv darüber nach“, kommentiert Hauptautor Joshua Baldwin die Ergebnisse der Studie. Indem die Zuschauer:innen sich mental mit den befriedigenden Elementen der Handlung beschäftigen, entstehe für sie eine Möglichkeit, mit täglichen Stressfaktoren umzugehen und das Wohlbefinden zu steigern.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Warum Binge Watching Stress reduzieren kann

Laut Netflix geben 73 Prozent der Nutzer:innen an, nach einem Serienmarathon positive Gefühle zu empfinden. Baldwin erklärte, dass Menschen von Natur aus für Geschichten gemacht seien: Narrative, so sagte er, spielten eine wichtige Rolle bei der Befriedigung grundlegender Bedürfnisse – dazu gehört unter anderem der Wunsch nach sozialer Zugehörigkeit, Unabhängigkeit, Geborgenheit und Sicherheit. „Geschichten haben Charaktere, die diese Rollen erfüllen, und wir können unsere Bedürfnisse durch sie befriedigen“, so der Studienautor.

Mehr zu diesem Thema MIT Technology Review Studie