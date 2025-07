Bio-inspirierte Fortbewegung: Dieser Roboter lernt Laufen wie ein Tier

Sie rennen durch den Wald und plötzlich müssen Sie über Kieselsteine laufen, durch Gras, über Sand oder durch eine schlammige Pfütze, möglicherweise liegen Ihnen auch ein paar Äste im Weg. Wie gehen Sie damit um? Vermutlich denken Sie gar nicht viel darüber nach; Menschen und Tiere passen ihre Gangart, Schrittfolge und Balance den veränderten Bedingungen quasi automatisch an.

Bei Robotern ist die Sache nicht ganz so einfach. Sie tun sich mit neuen Situationen häufig schwer. Zumindest einige Modelle können verschiedensten Hindernissen ausweichen und sogar Parcours meistern, indem sie mithilfe von Kameras und Lidar-Scanner die Umgebung analysieren und anschließend zuvor trainierte Bewegungsmuster anwenden. Forschende der Universität Leeds und des Universal College London (UCL) wollen die Entwicklungen nun um eine bio-inspirierte Fortbewegung ergänzen, um sie flexibler zu machen.

In einer Studie, die im Journal Nature Machine Intelligence erschienen ist, beschreiben sie ein KI-System, das einem vierbeinigen Roboter namens Clarence die Fähigkeit verleiht, seinen Gang nur mit minimalem Input an unterschiedliches und unbekanntes Terrain anzupassen. Das ist also fast so, wie es Tiere und Menschen tun.

Training in der Computersimulation

„Anstatt einen Roboter nur für bestimmte Aufgaben zu trainieren, wollten wir ihn mit der Art von Intelligenz ausstatten, die Tiere nutzen, um ihre Gangart anzupassen – basierend auf Prinzipien wie Gleichgewicht, Koordination und Energieeffizienz“, sagt Studienleiter Chengxu Zhou. Clarence sollte dafür lernen, welche Gangart – etwa Trab oder Galopp – er in welcher Situation verwendet, wann er sie wechselt und wie er in Echtzeit auf plötzliche Hindernisse reagiert.

Wie andere Arbeitsgruppen zuvor, nutzen die Forscher dafür verstärkendes Lernen (Reinforcement Learning, RL). In einer Computersimulation konnte sich Clarence zunächst gleichzeitig in Hunderten von Umgebungen austoben. Unter Zuhilfenahme von Bewegungsdaten von Vierbeinern wie Pferden und Hunden lernte der Roboter per Trial-and-Error, unter welchen Bedingungen welche Gangart zu den besten Ergebnissen führte.

Erstmals sei es gelungen, alle drei kritischen Komponenten der tierischen Fortbewegung in ein RL-System zu integrieren, heißt es in der Studie. Nach neun Stunden Training in der Simulation ließen die Forschenden Clarence im Labor frei und ließen den mechanischen Vierbeiner unter anderem über Holzspäne, Wurzeln und loses Holz laufen. Zudem wurde ihm wiederholt ein Besen zwischen die Beine geworfen, um sein Gleichgewicht zu testen.

Roboter lernt tierische Bewegungsmuster

Die Ergebnisse seien vielversprechend, schreiben die Verantwortlichen. Trotz des vergleichsweise kurzen Trainings hat der Roboter gezeigt, dass er sich unterschiedlichen Untergründen anpassen kann – und zwar auch jenen, die nicht in der Simulation vorkamen und unter Bedingungen, die teils sogar noch widriger waren.

Clarence hat die erlernten tierischen Bewegungsmuster also eigenständig auf neuartige Situationen angewandt. Und das ohne Kameras oder andere externe Sensoren einzusetzen. Feedback erhielt das System einzig durch Drucksensoren in den Beinen und eine inertiale Messeinheit im Rumpf für Beschleunigung und Drehrate. „Das von uns studierte Tierverhalten ist für ihn fast zur zweiten Natur geworden“, sagt einer der beteiligten Forschenden.

Die Erkenntnisse aus der Studie könnten dabei helfen, vierbeinige Roboter anpassungsfähiger zu machen, sodass sie eines Tages schwer zugängliche oder gar gefährliche Umgebungen, etwa bei Naturkatastrophen, navigieren können.

