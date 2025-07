Biologischer Beweis: Warum der Montagsblues mehr als nur ein Gefühl ist

Stress ist tief in unserer Kultur verankert – und verselbstständigt sich quasi. (Foto: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock)

Eine neue Untersuchung unter der Leitung der Professorin Tarani Chandola von der Universität Hongkong in der chinesischen Sonderverwaltungszone liefert erstmals eine biologische Erklärung für den sogenannten „Montags-Effekt“. Die im Journal of Affective Disorders veröffentlichte Studie zeigt, dass der Wochenstart für viele Menschen eine messbare und lang anhaltende Stressreaktion auslöst.

Die Ergebnisse basieren auf der Auswertung der Langzeitstudie „English Longitudinal Study of Ageing“ (ELSA) vom University College London in Großbritannien mit Daten von mehr als 3.500 Menschen älter als 50. Personen, die angaben, sich montags ängstlich zu fühlen, wiesen in Haarproben, die bis zu zwei Monate später entnommen wurden, einen um 23 Prozent erhöhten Langzeit-Cortisolspiegel auf.

Dieser biochemische Fußabdruck entsteht durch eine Dysregulation der Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse, kurz HPA-Achse. Sie ist das zentrale Steuerungssystem des Körpers für Stressreaktionen.

Wird sie chronisch überaktiviert, kann dies bekannte Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Bluthochdruck oder Insulinresistenz begünstigen. Für die Analyse der Haarproben kooperierten die Autor:innen der Studie, die Professorin Tarani Chandola und ihre Kolleg:innen Wanying Ling und Patrick Rouxel, mit dem Labor von Professor Clemens Kirschbaum an der Technischen Universität Dresden.

Überraschung im Ruhestand: Kultureller Rhythmus schlägt Arbeitsstress

Besonders aufschlussreich ist die Erkenntnis, dass der Effekt nicht auf Berufstätige beschränkt ist. Auch bei Rentner:innen, die keinem klassischen Arbeitsstress mehr ausgesetzt sind, war die biologische Reaktion auf den Montag unverändert stark nachweisbar.

Dies legt nahe, dass nicht der Job allein, sondern der tief in unserer Gesellschaft verankerte Wochenrhythmus als solcher der Auslöser ist. Professorin Chandola bezeichnete den Montag in einer Mitteilung der Universität Hongkong deshalb als einen „kulturellen Stressverstärker“. Er löse bei manchen älteren Erwachsenen „eine biologische Kaskade aus, die monatelang anhält.“

Interessanterweise lässt sich der Effekt nur zu einem Viertel dadurch erklären, dass Menschen an Montagen generell ein höheres Angstlevel berichten. Die Analyse deutet vielmehr darauf hin, dass der Organismus auf am Montag empfundene Angst stärker reagiert als auf die gleiche Emotion an einem anderen Wochentag.

Offene Fragen

Die Studie ist als Beobachtungsstudie konzipiert und beweist daher keinen direkten Kausalzusammenhang. Sie liefert aber eine plausible biologische Erklärung für ein schon länger bekanntes Phänomen: Statistiken zeigen seit Jahren, dass die Zahl der Herzinfarkte an Montagen signifikant ansteigt.

Die Erkenntnisse könnten weitreichende Implikationen für die Gestaltung moderner Arbeitswelten haben. Sie liefern harte Daten für die Debatte um flexiblere Modelle wie die 4-Tage-Woche oder asynchrone Arbeitszeiten, die den starren und offenbar biologisch kostspieligen Start in die Woche aufbrechen könnten.

