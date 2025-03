Warum dieses Bios-Update über 100 Stunden gedauert hat und von tausenden im Livestream verfolgt wurde

Das Basic-Input-Output-System – oder kurz Bios – ist für Computer unerlässlich. Die auf einem Motherboard-Chip installierte Software sorgt nicht nur dafür, dass die Geräte richtig starten, sondern regelt auch den Datenverkehr zwischen dem Betriebssystem und der Hardware. Das Bios zu updaten, kann deshalb zu einem Wagnis werden. Geht das Update schief, ist ein Computer ohne modernes Motherboard vorerst lahmgelegt. Denn diese haben keinen Fail-Safe für Updates. Und genau diese Spannung hat für einen Livestream ausgereicht.

Der Reddit-User GoarWithAGun hat nämlich ein solches Update aus seinem alten Rechner gestartet. Das letzte Bios wurde 2018 auf den Rechner gespielt und der User hatte gelesen, dass die Updates Stabilitätsprobleme beheben würden. Also hat er die Aktualisierung auf die Boot-SSD geladen und sie von dort aus gestartet. Doch das war offenbar ein Fehler. Denn nach vier Stunden war das Bios immer noch damit beschäftigt, alte Dateien zu löschen. Der User postete den Screenshot auf Reddit und löste damit eine Welle des Interesses aus.

Viele fragten, ob es überhaupt noch einen Fortschritt beim Ladebalken geben würde – oder die Aktualisierung einfach gescheitert sei. Tatsächlich füllte sich der Balken aber stetig, wenn auch extrem langsam. Nach insgesamt 36 Stunden Warterei und enorm vielen Fragen auf Reddit startete GoatWithAGun einen Livestream auf Youtube. Er schrieb dazu: „Aufgrund vieler Nachfragen habe ich jetzt einen Livestream von dem Prozess gestartet. Ihr mögt es wohl, Farbe beim Trocknen zuzuschauen?“.

Im Laufe der Übertragung schauten sich über 88.000 Menschen an, wie das Bios-Update sehr langsam voranschritt. In der Zwischenzeit konnte der User auch weitere Fragen beantworten. Der Rechner war nicht der Computer, den er primär nutzte – was auch die lange Spanne zwischen den beiden Bios-Updates erklärt. Er hatte den PC lediglich gebaut, um ihn in seinem Studierendenwohnheim aufzustellen.

Auch nach 100 Stunden war keine Besserung in Sicht. Das Bios-Update kroch weiterhin im Schneckentempo. Dennoch hofften viele, dass der Reddit-User am Ende Erfolg haben würde. Die Enttäuschung folgte in Form eines finalen Updates. Dort schrieb er: „14:14 Uhr Philippiner Zeit hat mein Monitor das Signal vom PC verloren. Ich bin wieder an den Rechner gegangen, der auf keinerlei Problemlösungsversuche reagiert hat.“ Immerhin gibt es einen Lichtblick. Viele Zuschauer:innen haben im Laufe des Livestreams für den Reddit-User gespendet. Auch wenn sein Mainboard das Update nicht überstanden hat, kann er sich davon ein neues Board kaufen.

