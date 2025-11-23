Anzeige
News
Bitcoin stürzt 25 Prozent ab: Steht uns der nächste Krypto-Winter bevor?

Der Bitcoin-Kurs ist Mitte November 2025 erstmals seit Mai wieder unter die Marke von 95.000 US-Dollar gerutscht – ein Minus von 25 Prozent seit Anfang Oktober. Verunsicherte Anleger:innen fürchten schon den Einbruch des Krypto-Winters. Zu Recht?

Von Jörn Brien
2 Min.
Bitcoin Krypto-Winter

Bitcoin auf der Kippe: Erholung oder Krypto-Winter? (Foto: Billion Photos/Shutterstock)

Anfang Oktober 2025 hatte Bitcoin, die größte Kryptowährung der Welt, mit rund 126.000 US-Dollar ein neues Rekordhoch aufgestellt. Seit dem ging es vorrangig bergab. Am 14. November 2025 rutschte der Bitcoin-Kurs erstmals seit Mai wieder unter die Marke von 95.000 Dollar – und blieb zunächst auf diesem Niveau.

Extreme Angst auf dem Krypto-Markt

Ob sich der Bitcoin jetzt schnell erholt und wieder über die psychologisch wichtige Marke von 100.000 Dollar klettert, ist fraglich. Der sogenannte „Crypto Fear and Greed Index“, der die Stimmung in der Krypto-Branche anzeigen soll, ist in den Bereich „Extreme Angst“ (16 Punkte) gerutscht.

Tatsächlich gibt es durchaus Grund zur Sorge. Das Minus seit dem Rekordhoch vor wenigen Wochen beläuft sich auf 25 Prozent. Auf dem Aktienmarkt wird ein Preissturz um 20 Prozent als Bärenmarkt bezeichnet.

Schon Zeit für den Krypto-Winter?

Kein Wunder, also dass in den sozialen Medien schon vom Krypto-Winter gemunkelt wird, also von einem längeren Zeitraum fallender oder niedriger Preise und schlechter Stimmung zwischen den Halving-Events, wie The Motley Fool schreibt. Aber ist es wirklich schon wieder Zeit dafür?

Die aktuelle Stimmung ist jedenfalls schlecht wie lange nicht. Das liegt vor allem an der Unsicherheit. Laut Marktbeobachter Timo Emden von Emden Research bewegen sich die Krypto-Märkte „auf einem schmalen Grat“. Auch langfristig orientierte Investor:innen könnten ihre Risiken minimieren wollen und Bitcoin-Positionen reduzieren, wie die Wirtschaftswoche berichtet.

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Milliarden aus Bitcoin-Spot-ETFs abgezogen

Am 13. November 2025 sollen Bitcoin-ETFs den zweitgrößten Abfluss ihrer Geschichte erlebt haben. 870 Millionen Dollar wurden laut boerse-express.com von den elf in den USA gelisteten Fonds abgezogen. Coinglass-Daten zufolge summieren sich die Abflüsse der vergangenen Wochen auf einige Milliarden Dollar.

Dahinter steckt vor allem die Sorge darüber, dass die US-Notenbank Fed, anders als zuvor erwartet, den Leitzins doch nicht weiter senkt. Grund: Die anhaltende hohe Inflation und ein robuster Arbeitsmarkt. Bleiben die Zinsen hoch, hat das negative Auswirkungen auf Investitionen in volatile Märkte wie den Krypto-Markt – aber auch in Tech- und KI-Aktien.

Allzu schwarz müsse man aber auch nicht in die nahe Zukunft sehen, wie es bei The Motley Fool heißt. Schließlich sorgten die Einigung im Haushaltsstreit und der beendete Rekord-Shutdown dafür, dass viele US-Amerikaner:innen wieder über flüssige Mittel verfügten, die sie investieren könnten.

Hoffnung auf Bitcoin-Rallye bleibt

Zudem sollten erst jetzt auch wieder wichtige Daten zur wirtschaftlichen Lage in den USA veröffentlicht werden können. Je nachdem, wie diese ausfielen, sei auch eine schnelle Erholung des Bitcoin-Kurses möglich. Ohnehin sind ja November und Dezember historisch gesehen gute Monate für eine Bitcoin-Rallye.

Dieser Artikel wurde ursprünglich am 16.11.2025 veröffentlicht, interessiert jedoch immer noch sehr viele unserer Leser:innen. Deshalb haben wir ihn aktualisiert und hier nochmals zur Verfügung gestellt.

