Geduld zahlt sich aus: Früher Bitcoin-Käufer wird mit 17 Millionen Prozent Rendite belohnt

Unter Krypto-Walen versteht man Personen oder Organisationen, die große Mengen an Kryptowährungen besitzen. Insbesondere, wer in den Anfangsjahren eine größere Summe in Bitcoin investiert und seine Bestände bis heute gehalten hat, dürfte mit aller Wahrscheinlichkeit sehr reich geworden sein.

2011 zehntausende Bitcoins gekauft

Welche Ausmaße das annehmen kann, zeigt jetzt der Fall eines Krypto-Wals, der im Jahr 2011 Bitcoins für insgesamt 54.000 US-Dollar gekauft hatte – wahrscheinlich zu einem Preis von rund 0,70 Dollar. Das war Anfang 2011 noch möglich.

Zur Einordnung: Im Jahr 2011 hatte der Bitcoin erstmals die magische Grenze von einem Dollar überschritten und war im Sommer desselben Jahres zwischenzeitlich auf bis zu 15 Dollar gestiegen. Mitte Juli 2025 erreichte die größte Kryptowährung der Welt mit 123.000 Dollar einen neuen Höchststand.

Geduldiger Bitcoin-Wal ist Multimilliardär

Wie Futurism berichtet, ist die oben erwähnte Person nach dem Verkauf ihres Bitcoin-Bestandes 9,5 Milliarden Dollar schwer. Das entspricht einem Plus von 17 Millionen Prozent in nur 14 Jahren.

Und diese Person ist nicht die einzige, die nach dem Erreichen der neuen Rekordhochs ihre Bitcoin-Bestände versilbert. So hatte Anfang Juli 2025 ein Krypto-Wal Bitcoins im Wert von acht Milliarden Dollar verkauft – die er 2011 für 210.000 Dollar erworben hatte.

Warum verkaufen Bitcoin-Wale jetzt?

Ebenfalls reich geworden sind zwei Personen, die 2011 rund 16.000 Dollar in Bitcoin investiert und die Kryptowährung Anfang Juli 2025 für zwei Milliarden Dollar verkauft haben. Warum einige große Bitcoin-Wale ausgerechnet jetzt ihre Buchgewinne zu Geld machen, ist unklar.

Erwarten sie, dass es mit den Krypto-Kursen nach der jüngsten Rallye erst einmal wieder oder gar dauerhaft bergab geht? Möglich auch, dass ihnen das stetige Auf und Ab zu aufregend wurde – aber das nach 14 Jahren mit extrem hoher Volatilität?

Trump-Firma: Bitcoins für 2 Milliarden Dollar

Donald Trump, dessen Wahl zum US-Präsidenten im November 2024 den jüngsten Krypto-Hype angefeuert hat, ist jedenfalls über die Trump Media and Technology Group all in gegangen. Am 21. Juli 2025, also rund eine Woche nach dem Erreichen des neuesten Bitcoin-Rekords, erklärte das Unternehmen, zwei Milliarden Dollar in Bitcoin gesteckt zu haben.

Ob das eine gute Idee war oder die Krypto-Wale mit ihren Verkäufen richtig lagen, wird sich in den kommenden Monaten weisen. Aktuell sieht es laut Prognosen erst einmal nach einer Korrektur aus. Allerdings gehen manchen Branchenbeobachter:innen davon aus, dass der Bitcoin-Kurs in den nächsten Jahren weiter steigen werde – bis zu einer Million Dollar und mehr.