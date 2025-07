Bitcoin knackt nächste Rekordgrenze – warum das nicht für Europäer gilt

Neues Allzeithoch beim Bitcoin: Die älteste und bekannteste Digitalwährung ist am Abend des 9. Juli erstmals über die Marke von 112.000 US-Dollar (rund 95.500 Euro) gestiegen. Der Kurs markierte einen Rekordwert bei 112.040 Dollar und rutschte dann wieder etwas ab. Am Vormittag des 10. Juli bewegte er sich bei rund 111.300 Dollar.

Die Hoffnung auf den großen Wurf im Zollkonflikt zwischen den USA und wichtigen Handelspartnern fungiere als Zünglein an der Waage und nähre den Risikoappetit der Anleger, schrieb Experte Timo Emden von Emden Research.

Lukas Enzersdorfer Konrad, Deputy CEO von Europas größtem Kryptobroker Bitpanda, sagte: „Der jüngste Anstieg von Bitcoin ist kein Zufall.“ Er werde durch eine Mischung aus günstigen makroökonomischen Bedingungen und einem stetigen Anstieg des Interesses institutioneller Anlegern angetrieben.

Kein Allzeithoch für Euro-Anleger

Der Bitcoin hatte bereits im Mai an der Marke von 112.000 Dollar gekratzt. Für Anleger aus dem Euro-Raum, die in ihrer Heimatwährung in den Bitcoin investiert haben, liegt das Allzeithoch schon längere Zeit zurück: Am 20. Januar 2025 lag der Höchstkurs bei 105.495 Euro. Aktuell notiert der Bitcoin wegen der Dollarschwäche nur bei rund 95.000 Euro. Maßgeblich für die Bewertung des Bitcoin ist aber der Kurs gegenüber dem US-Dollar.

Bitcoin gilt wird ähnlich wie Gold vor allem als Spekulationsobjekt und Wertespeicher verwendet. Die maximale Anzahl an Bitcoins ist dabei auf 21 Millionen begrenzt. Diese Obergrenze ist fest im Bitcoin-Protokoll verankert und kann nicht verändert werden. Diese Begrenzung soll Inflation verhindern und die Werthaltigkeit des Bitcoin sichern.

