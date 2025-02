Bitcoin unter 80.000 US-Dollar: Darum sackt die Kryptowährung weiter ab

Der Rückschlag bei der wichtigsten Digitalwährung Bitcoin hat sich zum Wochenschluss noch einmal verstärkt. Die Kryptowährung ist mittlerweile in weniger als sechs Wochen um mehr als ein Viertel gesunken im Vergleich zum Rekordhoch von Mitte Januar. Am Freitagmorgen notierte der Bitcoin bei 79.200 US-Dollar – Anfang dieser Woche stand der Kurs noch bei 95.000 Dollar.

Warten auf konkrete Schritte

Mit Blick auf das makroökonomische Umfeld, verwundere diese Entwicklung wenig, sagte Stefan von Haenisch von Bitgo Inc. Händler würden immer noch auf konkrete Schritte von US-Präsident Donald Trump zur Lockerung der Regulierung des Kryptohandels warten. Der Bitcoin hatte bis Mitte Januar deutlich von der Aussicht auf ein regulierungsfreundliches Umfeld nach der Amtseinführung von Trump profitiert. Damit hatte die Kryptowährung ein Rekordhoch bei knapp 109.400 Dollar erreicht.

Der aktuelle Rückgang beim Bitcoin reiht sich ein in eine breitangelegte Zurückhaltung von Investoren bei allen Anlageklassen. So haben zum Beispiel auch die wichtigsten Aktienmärkte in Asien am Freitag deutlich nachgegeben. Hohe Kursverluste an der technologielastigen Nasdaq-Börse nach der Quartalsbilanz des US-Chipgiganten Nvidia sorgten auch hier für schlechte Stimmung. Zudem hatte US-Präsident Trump am Vortag erneut Zölle unter anderem gegen China in der kommenden Woche angekündigt.

