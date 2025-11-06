Anzeige
Bitlocker sperrt plötzlich Windows-Nutzer aus: So bekommt ihr wieder Zugriff auf euren PC

Einige Windows-User:innen werden aktuell aus ihren Systemen ausgesperrt. Nach einem Neustart verlangt plötzlich Bitlocker einen Key, um Zugang zu erhalten. Wie Nutzer:innen das Problem selbst oder mit Microsofts Hilfe lösen können.

Von Marvin Fuhrmann
1 Min.
Bitlocker sperrt plötzlich Windows-Nutzer aus: So bekommt ihr wieder Zugriff auf euren PC
Bitlocker sorgt derzeit bei einigen Windows-Nutzer:innen für Frust. (Bild: Shutterstock/Nwz)

Eigentlich soll das Microsoft-Tool Bitlocker Windows-PCs nur vor unberechtigten Zugriffen schützen. Sobald das Tool aktiviert wurde, greift es etwa ein, wenn Hardwareveränderungen erkannt werden oder das Trusted Platform Module ein Update erhält. Wie Bleeping Computer berichtet, werden aber auch aktuell einige Windows-User:innen ausgesperrt, die ihr System ganz normal neu starten wollen.

So könnt ihr die Bitlocker-Sperre unter Windows wieder loswerden

Wird also Windows neu gestartet, werden die Betroffenen vom Bitlocker-Recovery-Screen begrüßt. Ohne eine Key-Eingabe bleiben sie aus dem Betriebssystem ausgesperrt. Den Fehler hat Microsoft glücklicherweise schon erkannt und die betroffenen Systeme genauer eingegrenzt. Offenbar sind davon primär Intel-Geräte betroffen, die ein Feature namens „Modern Standby“ nutzen. Dadurch bleibt das System auch dann mit dem Internet verbunden, wenn es in den Low-Power-Mode umschaltet.

Das Problem soll zudem bei mehreren Windows-Versionen und Updates auftreten. Wer Windows 11 24H2, 25H2 oder Windows 10 22H2 installiert und Bitlocker aktiviert hat, könnte von der Sperre überrascht werden. Microsoft bestätigt, dass sich das Problem mit dem Oktober-Update eingeschlichen hat. Erst in jüngster Vergangenheit gab es einen anderen Bug, der durch ein Update hervorgerufen wurde und Windows-10-Nutzer:innen mit verlängertem Update-Support eine falsche Warnung ausspielte.

Laut Microsoft gibt es eine einfache Lösung für den Bug. Ihr müsst lediglich euren Bitlocker-Key eingeben. Nachdem das System entsperrt wurde, sollten Neustarts keine weiteren Bitlocker-Abfragen auslösen. Etwas umständlicher ist das Ganze, wenn die Windows-Systeme von Administrator:innen betreut werden. Diese müssen sich an den Microsoft-Support wenden, um eine Anleitung zum Herunterladen einer Gruppenrichtlinie zu erhalten.

Wer sein Gerät verschlüsselt, aber den Bitlocker-Key nicht mehr griffbereit hat, muss nicht verzweifeln. Microsoft gibt selbst in einem Support-Dokument eine Anleitung, wo ihr den Key finden könnt. Ihr könnt euch etwa auf einem anderen Gerät in euer Microsoft-Konto einloggen und dort den Wiederherstellungsschlüssel einsehen.

