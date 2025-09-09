Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Bitte, Danke, Pleite? Warum eure guten Manieren OpenAI Millionen kosten

Millionen US-Dollar kostet OpenAI eine alltägliche Gewohnheit vieler Nutzer:innen. Wofür gibt KI-Chef Sam Altman so viel Geld aus – und warum findet er es sogar gut angelegt? Die Antwort überrascht.

Von Dieter Petereit
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Bitte, Danke, Pleite? Warum eure guten Manieren OpenAI Millionen kosten

Angemessen angesichts der Investorengelder? Sam Altman gibt sich flapsig. (Foto: photosince / Shutterstock)

Es ist eine kleine Geste, die für das KI-Unternehmen OpenAI aus San Francisco im US-Bundesstaat Kalifornien aber große Auswirkungen hat: Wenn Nutzer:innen in ihren Anfragen an ChatGPT „Bitte“ oder „Danke“ schreiben, verursacht das laut Sam Altman Kosten in Millionenhöhe.

Anzeige
Anzeige

Auf eine Nutzerfrage auf der Plattform X (früher Twitter), wie viel Geld OpenAI durch die Höflichkeit der User:innen bereits an Stromkosten verloren habe, antwortete Altman kürzlich: „Zig Millionen Dollar, gut angelegt – man weiß ja nie.“

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von X Corp., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von X Corp. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Warum Höflichkeit Rechenleistung frisst

Auch wenn es trivial klingt: Jedes zusätzliche Wort in einem Prompt (Anweisung an die KI) bedeutet mehr Daten, die verarbeitet werden müssen. Mehr Verarbeitung erfordert mehr Rechenleistung und damit mehr Energie in den Rechenzentren.

Anzeige
Anzeige

Diese zusätzlichen Kosten durch Höflichkeitsfloskeln summieren sich bei Millionen von Anfragen täglich schnell auf. Altman scheint diese Ausgaben aber mit einem Augenzwinkern zu akzeptieren, vielleicht auch im Hinblick auf eine ungewisse KI-Zukunft.

Nett zur KI – aus Gewohnheit oder Kalkül?

Die Höflichkeit gegenüber Chatbots ist dabei weitverbreitet. Eine Umfrage aus dem letzten Jahr ergab, dass etwa zwei Drittel der US-Nutzer:innen angaben, nett zu ihren Chatbots zu sein. Über die Hälfte davon tat dies demnach aus Anstand, während ein kleinerer Teil angab, die KI für eine mögliche zukünftige KI-Überlegenheit wohlgesonnen stimmen zu wollen.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Der Experte Kurtis Beavers von Microsoft aus Redmond im US-Bundesstaat Washington, argumentiert sogar, dass höfliche Umgangsformen zu besseren, respektvolleren Ergebnissen führen können. Die KI spiegele oft den Ton und die Detailtiefe des Prompts wider, zitiert Futurism Beavers.

Der ökologische Fußabdruck der KI-Nutzung

Die Diskussion unterstreicht die oft übersehenen Kosten der KI-Nutzung. Der Betrieb von KI-Modellen wie ChatGPT ist enorm energieintensiv.

Anzeige
Anzeige

Eine Untersuchung der Washington Post in Zusammenarbeit mit Forscher:innen der University of California kam zu dem Schluss, dass allein das Generieren einer 100-Wörter-E-Mail über eine KI etwa 0,14 Kilowattstunden Strom benötigen kann. Das berichtet Business Energy UK. Auch wenn Höflichkeit nur einen kleinen Teil zu den Gesamtkosten beiträgt, verdeutlicht Altmans Kommentar die realen Ressourcenkosten hinter jeder einzelnen KI-Anfrage.

Empfehlungen der Redaktion
Artikel wechseln

Analyse: Millionen für Manieren – PR oder Weitblick?

Sam Altmans lockere Antwort auf die Millionen-Kosten für ein „Bitte“ oder „Danke“ mag sympathisch wirken. Doch die vage Begründung „man weiß ja nie“ lässt aufhorchen – gerade angesichts der enormen Summe und der bekannten Umweltbelastung durch KI-Rechenzentren.

Ist die Aussage geschickte PR, um OpenAI als nahbar zu präsentieren und von realen Betriebskosten abzulenken? Oder verbirgt sich dahinter tatsächlich eine – wenn auch unausgesprochene – langfristige Überlegung zur Mensch-KI-Interaktion, deren Wert sich erst in Zukunft zeigt?

Anzeige
Anzeige

Letztlich wirft die Anekdote ein Schlaglicht auf eine wichtigere Debatte: die nach echter Transparenz über den Ressourcenhunger aktueller KI-Modelle. Es braucht eine Diskussion über nachhaltigere Ansätze und die tatsächlichen Kosten der KI-Revolution – jenseits von augenzwinkernden Kommentaren über digitale Umgangsformen.

Dieser Artikel wurde ursprünglich am 19.04.2025 veröffentlicht, interessiert jedoch immer noch sehr viele unserer Leser:innen. Deshalb haben wir ihn hier nochmals zur Verfügung gestellt.

Mehr zu diesem Thema
MIT Technology Review Künstliche Intelligenz Open AI Management Sam Altman
Fast fertig!

Bitte klicke auf den Link in der Bestätigungsmail, um deine Anmeldung abzuschließen.

Du willst noch weitere Infos zum Newsletter? Jetzt mehr erfahren

Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren